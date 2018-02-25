Rumlar ve Yunanlılar dört koldan harekete geçti…AB’nin Türkiye’ye baskı yapmasını istediler

AB’nin Türkiye’ye baskı yapması konusunda inisiyatif üstlenmesini talep etti.

Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Neoklis Silikiotis’in, Türkiye’yi, Rum MEB’indeki eylemlerini sonlandırmaya mecbur etmesi için Avrupa Birliği’nin sert önlemler almasını istediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum AP üyesi Silikiotis, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosu Enerji Komitesi Başkanı ve doğal gaz raportörü olarak Jerzy Buzek’i, Türkiye’nin Rum MEB’indeki “korsan eylemini” sonlandırması için AB’nin Türkiye’ye baskı yapması konusunda inisiyatif üstlenmesini talep etti.

Silikiotis, AB’nin konu hakkında sert önlemler almasını da istediklerini ifade etti.

ANASTASİADİS’TEN BM GENEL SEKRETERİ VE GÜVENLİK KONSEYİ’NE MEKTUP

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine mektup göndererek, Türkiye’nin sözde “yasadışı eylemlerini hemen sonlandırması” konusunda destek talep etti.

Fileleftheros gazetesine göre, mektubunda Türkiye’nin “yasadışı faaliyetlerini” durdurması konusunda destek istediğini belirten Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘deniz bölgesindeki’ egemenlik haklarını çiğnemekten vazgeçtiği anda, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine devam etmeye hazır olduğunu iletti.

Gazete, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerini Guterres çerçevesi temelinde sürdürmeye hazır olduğunu belirten Anastasiadis, müzakere sürecinin ancak karşı tarafın da iyi niyetli olması halinde sürebileceğini vurguladığını yazdı.

Anastasiadis, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın tüm deniz bölgesindeki yasadışı faaliyetleri ve kışkırtmaları sonlandırması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji araştırmalarının engellenmeden sürmesi, müzakerelerin devamı için ön koşuldur” ifadesini kullandı.

Gazete, Anastasiadis’in “MEB” ifadesi yerine “deniz bölgesi” ifadesini kullanmasının sebebini, bu ifadenin “her şeyi kapsaması” olduğunu da yazdı.

Anastasiadis’in mektubunun Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kornilios Korniliu tarafından Guterres’in bürosuna iletildiğini belirten gazete, Korniliu’nun ayrıca BM Genel Sekreterlik Bürosu Sorumlusu Maria Luiza Vioti ve BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman’la da görüştüğünü aktardı.

Habere göre, Korniliu, Türkiye’nin söz konusu eylemlerine ilişkin Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini sert bir şekilde protesto etti.

TÜRKİYE’YE KINAMA

Rum siyasi partileri, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetleri konusunda dün de kınama mesajları yayınladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin dün yaptıkları açıklamalarda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik desteklerini belirttiklerini, AKEL’in ise çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması isteğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, DİSİ, DİKO, EDEK ve Vatandaşlar İttifakı’ndan dün yapılan açıklamalarda, Anastasiadis ve Rum hükümetine destek belirtilerek, Türkiye’nin eylemlerine ilişkin sert eleştirilerde bulunuldu.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Kıbrıs sorunu çözülmeden doğal gaz konusunda sorun yaşanacağına ilişkin uyarılarını yineledi. Kiprianu, bu durumun her türlü Türk kışkırtmasının kabul edileceği anlamına gelmediğini ifade etti.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise, “krizin şiddeti azalır azalmaz Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanılması gerektiğini” dile getirdi.

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