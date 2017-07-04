Rumlar Türkiye’nin teklifini beğenmedi

Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nın 6.günü sürerken ikinci seans az önce iki liderin bir araya gelmesi ile başladı.

Konferans merkezinde yaklaşık yarım saatlik gecikmeyle başlayan görüşmede iki liderin güvenlik ve garantiler dışındaki diğer başlıkları ele aldığı öğrenildi.

Öte yandan Türkiye’nin güvenlik ve garantilerle ilgili önerisinin Rum tarafınca beğenilmediği iddia ediliyor.

Toplantı girişinde basının ısrarla ‘önerileri nasıl buldunuz’ sorularına muhatap kalan Nikos Anastasiadis’in ‘bugün hava çok güzel’ diye cevap vermesi dikkat çekti.

Bu arada konferans merkezinde Espen Barth Eide ile ikili bir görüşme yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu beşli konferansın yapılacağı saati beklemek üzere konferans merkezinden yürüyerek ayrıldı.

Çavuşoğlu basının ısrarlı sorularına “biz ileriye bir adım attık ancak Rumlar geriye adım attı” diye cevap verdi.

Kıbrıs Postası – Ulaş Barış – Canan Onurer