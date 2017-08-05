Rumlar Maraş konusunda teyakkuzda bekliyorlar

Sözde ‘Maraş’ Belediyesi, “Olası bir Türk hareketi ve kapalı şehir Maraş’ın açılmasına ilişkin olarak, işgal altındaki bölgelerde geliştirilen senaryolar ışığında, her şeye hazır olduğunu” açıkladı…

Sözde “Maraş” Belediyesi’nin, “olası bir Türk hareketi ve kapalı şehir Maraş’ın açılmasına ilişkin olarak, işgal altındaki bölgelerde geliştirilen senaryolar ışığında, her şeye hazır olduğunu belirttiği” kaydedildi.

Politis gazetesi; “Olması Gerektiği Gibi Geri Dönüş… Maraş Belediyesi’nden Senaryolara İlişkin Müdahale – Maraş Belediyesi’nin Bu Yılki Büyük Anti-İşgal Etkinliği 7 Ekim’de Anastasiadis’le” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, konunun sözde “Maraş” belediye meclisini meşgul ettiğini ve sözde “Maraş” Belediye Başkanı Aleksis Galanos’un, dün konuyla ilgili basın toplantısı düzenlediğini yazdı.

Gazeteye göre, sözde belediye meclisi adına yaptığı konuşmada, “Maraş şehrine geri dönüşün – ve ilk adım da kapalı şehrin açılmasıdır – kendileri için yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı ilgili kararları temelinde kabul edilebilir olacağını” ileri süren Galanos, bunların bağlayıcı kararlar olduğunu ifade etti.

Galanos’un, “Kiprianu-Denktaş İkinci Doruk Anlaşması ile anayasa ve toprak konuları üzerindeki müzakereler başladıktan sonra Maraş’ın iadesi önceliği konusundaki ilgili maddeye” atıfta bulunduğunu da yazan gazete, Galanos’un, “Maraş’ın bunca yıl içinde iade edilmesi gerektiğine” dikkati çektiğini de aktardı.

5 YIL VE BİRKAÇ MİLYAR İSTER

Galanos’un söz edilen geri dönüşün nasıl ve hangi şartlar altında olacağı sorusunu ortaya koyduğunu da yazan gazete, Galanos’un devamla şunları söylediğini yazdı:

“Altyapı var mı? Milliyet gazetesinin bizzat kendisi, Maraş’ın yeniden inşasının 5 yıl ve birkaç milyar istediğine ve bunun hesaplamalardan çok uzakta olduğuna atıfta bulundu. Nasıl geri dönecekler? Kıbrıs sorununun bu kadar kritik bir anında, tanınma sağlayarak, Kıbrıs Türk idaresi altında yalnızca evlerimize mi geri döneceğiz? Her şeyi silerek (mi döneceğiz)? Artık konunun kapandığını, Türk garantileri olduğunu ve Türk askeri birliklerinin sonsuza kadar kalacağını kabul ederek (mi döneceğiz)?”

“Kimsenin vatanseverliğini sorgulamadığını ve geri dönmek isteyen göçmenlerin acısını anladığını” dile getiren Galanos, “ancak bunun bu şartlar altında gerçekleşmesinin mümkün olmadığını” iddia etti.

“Devlete karşı da sorumlulukları olduğunu” ifade eden Galanos, sözde “Maraş” belediyesinin, geçtiğimiz günlerde Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in de huzurunda Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmeler yaptığını anımsattı.

Rum hükümetinin konuyla ilgili olarak tüm hukuki noktaları içeren bir belge hazırlamakta olduğunu dile getiren Galanos, sözde “Maraş” belediyesinin ise BM Güvenlik Konseyi üyeleri, AB ve diğer ilgili taraflara yönelik bir seferberliğin başını çekmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada diğer gazeteler, sözde “Maraş” belediyesinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinin, önümüzdeki Pazartesi günü olacağını yazdı.

“7 EKİM’DE ANASTASİADİS’LE ANTİ-İŞGAL ETKİNLİĞİ”

Öte yandan gazete, sözde “Maraş” belediyesinin bu yılki büyük anti-işgal etkinliğinin 7 Ekim’de gerçekleşeceğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de etkinlikte konuşma yapacağını kaydetti.

14 Ağustos’ta ise sözde belediye meclisinin, “kültür merkezinde” bir toplantı yapacağını yazan gazete, bunu, arzu eden bütün Maraşlıların katılımıyla yapılacak açık oturumun izleyeceğini, ayrıca “sınır kapısına yönelik bir anti-işgal yürüyüşü gerçekleştirileceğini” de belirtti.

Galanos’un basın toplantısında söyledikleriyle ilgili haberler Haravgi’de “Maraş’la İlgili Senaryolar ‘Manevra’… Galanos: Maraş Belediyesi Bütün Olasılıklarla Başa Çıkmaya Hazır”, Alithia’da “Bütün Olasılıklarla Başa Çıkmaya Hazırız”, Fileleftheros’ta ise “Maraş’ın Yalnızca BM Kararları Temelindeki İadesi – Belediye Meclisinin Oybirliği Kararı ve Maraşlılara Uyarı- Galanos İşgal Altındaki Şehrin Limanının AB Gözetiminde Açılmasına Dair Öneriyi Anımsatıyor” başlıklarıyla yer aldı.

SÖZDE “LAPTA” BELEDİYESİNDEN KINAMA…

Haravgi’de yer alan bir haberde ise, sözde “Lapta” belediyesinin “Lapitos (Lapta), Karava (Alsancak) ve tüm işgal altındaki toprakların devam eden 43 yıllık yasadışı işgalini kınayan” bir açıklama yaptığı belirtildi.

Tak-Gündem Kıbrıs