Rumlar İngiltere’den tazminat talep ediyor (english)

Cypriot fighters seek damages over torture under British rule

The 35 claimants are suing the UK government over alleged human rights abuses that took place in the 1950s

Greek Cypriots who claim they were tortured by colonial forces when they were members of a guerrilla group in the 1950s are seeking damages from the British government.

More than 50 years after the alleged human rights abuses took place, a preliminary high court hearing on Tuesday will consider whether a case brought by 35 former fighters for the National Organisation of Cypriot Fighters – Eoka – should be heard exclusively under English law or Cypriot law as well.

The hearing launches a long legal process with echoes of an earlier high court decision that allowed elderly Kenyans to claim damages from the British government for torture also suffered under colonial rule during the Mau Mau uprising in the 1950s.

35 EOKA’cı işkence iddiasıyla tazminat talep ediyor

1955-59 EOKA bağımsızlık mücadelesi sırasında İngilizler tarafında işkence gören 35 EOKA’cının, yargı yoluyla, İngiliz Hükümeti’nden tazminat talep ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, 35 EOKA’cının, İngiltere Hükümeti’nden talep ettiği tazminata ilişkin davanın, İngiliz mi, Kıbrıs hukuku mu çerçevesinde ele alınması gerektiği kararının verileceği ön duruşmanın dün yapılmasının beklendiğini yazdı.

Davanın sonucuna ilişkin olarak dünkü günün çok önemli olarak addedildiğini yazan gazete, hukuk danışmanlarının, İngiliz Hükümeti’nin, Kıbrıs hukukunun geçerli olmasını kabul etmesi durumunda, zaman aşımına uğramış herhangi bir suçu daha kolay savunabileceği görüşünde olduğunu da belirtti.

Gazete, dün öğleden sonraya kadar kararın açıklanmadığına da dikkati çekti.

Öte yandan Alithia gazetesi, davacılar arasında iki kadının da bulunduğunu, bunlardan birine, 1950’li yıllarda İngiliz Ordusu subayları tarafından tecavüz edildiğini yazdı.

Gazete, bu haberin İngiliz “Guardian” gazetesinde de yer aldığını belirtti.

Habere göre Veteran EOKA’cılar Derneği Başkanı Thasos Sofokleus, İngiliz gazetesine yaptığı açıklamada, davacılar için büyük bir günün söz konusu olduğunu, kendilerinin adalet istediğini ifade etti.

Sofokleus, kendilerinin İngiltere’ye karşı olmadıklarını, orada birçok akraba ve arkadaşlarının bulunduğunu, ne olduysa bunun siyasi nedenlerle olduğunu, kendilerinin bağımsızlık ve Enosis için mücadele ettiklerini söyledi.

Sofokleus, maruz kaldığı işkenceler nedeniyle işitme sorunu yaşadığını da anlattı.

Habere göre, davacıların hukuki temsilcisi yaptığı açıklamada, İngiliz yargıçların, Kıbrıs hukukunun geçerliliğini kabul etmesi durumunda, o zaman İngiliz Hükümetinin avukatlarının zaman aşımına uğramış herhangi bir suçu daha kolay savunabileceğini, bu ihtimal neticesinde de davanın çökebileceğini ifade etti.

Temsilci ayrıca davanın, İngiliz hukuku çerçevesinde ele alınmasını tercih ettiklerini, bu çerçevede ele alınması durumunda sürecin, çok yıllar önce olan bu suçlar zaman aşımına uğramadan devam edeceğine de dikkati çekti.

