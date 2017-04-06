Rumlar gaz ile ilgili anlaşma üstüne anlaşma imzalıyor.MEB’deki 10. Parsel için anlaşma imzalandı

Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 10 numaralı parsel için Kıbrıs ile ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketleri arasında anlaşma çarşamba günü imzalandı.

Başkanlık Sarayında yapılan özel tören sırasında Enerji, Dışişleri, Maliye ve Çalışma Bakanları ve ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketlerinin temsilciler hazır bulundular.

İmza töreninde konuşan Bakan, her iki şirketin 10. parselde sondaj çalışmalarında bulunmaları taahhüdünü memnuniyetle karşılayarak iki şirketin temsilcilerinin çarşamba sabahı Nikos Anastasiades ile yaptıkları görüşme sırasında 2018 yılında sondaj araştırmasının yapılması konusunda taahhüdü teyit ettiklerini söyledi.

Bakan, Kıbrıs hükümetinin ilan ettiği üçüncü tur sürecin başarılıyla tamamlandığını ve 6,8 ve 10. parsellerde toplam 12 sondajın yapılmasının beklediğini açıkladı.

“Hükümet olarak hedefimizi başarıyla tamamladık, Kıbrıs Cumhuriyeti`nin egemenlik haklarını kullanarak önemli büyük şirketler kendi MEB`imizde çalışmalarda bulunmak istiyor” diyen Enerji bakanı, iki ünlü şirketlerin Kıbrıs`ta çalışmalarda bulunmasının stratejik önem taşıyan bir olay olduğunu da belirtti.

Üçüncü tur çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti`nin MEB`inde hidrokarbon rezervlerinin keşfedilmesinin amaçlandığını ifade eden Bakan, bu çerçevede ihaleye katılan şirketlerin teknik açısına önem verildiğini söyledi.

Kıbrıs`ın imzaladığı üç anlaşma ile ekonomi yararların önemli olacağına işaret eden Enerji Bakanı, Kıbrıs Cumhuriyeti`nin toplam doğrudan gelirinin 103,5 milyon avroya ulaşacağını açıkladı.

Exxon Mobil şirketinin Başkan Yardımcısı Andrew Souiger ise tören sırasında yaptığı açıklamada, “bugün ortak seyahatimiz için önemli bir dönem noktasıdır ancak önümüzde yapılması gereken daha çok iş var” dedi.

Şirket ile Enerji, Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı arasında güçlü bir işbirliği olduğunu ve karşılıklı saygı sağlandığını ifade eden yetkili, Kıbrıs Cumhuriyeti ile işbirliğinde bulunmayı beklediğini söyledi.

Qatar Petroleum şirketinin Başkanı Serinda Al- Kaambi ise açıklamasında Kıbrıs ile imzalanan işbirliği anlaşması ile şirketin Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığınının yükseltiğini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde, Münhasır Ekonomik Bölgenin 6,8 ve 10. bloklarında araştırmalar için üçüncü izni imzalıyor. Üçüncü izin için 6. blok için ENI ve TOTAL, 8. blok için ENİ ve 10. blok için ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketleri seçildiler.