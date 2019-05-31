Rumlar, Avrupa Komisyonu’nun raporundan memnun

Rum lider Nicos Anastasiades, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (EEZ) daha fazla adımlar atmaktan kaçınacağını umduğunu belirterek, Avrupa’nın Kıbrıs ile dayanışma içinde kalmaya devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Anastasiades ancak herhangi bir önlem alınması gerekirse, bunların alınacağını belirtti.

Perşembe günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Basın mensupları tarafından, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye hakkındaki raporuyla ilgili olarak yorum yapmaya davet edilen Anastasiades, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın raporla ilgili gerekli yorumları yaptığını ve Avrupa’nın Kıbrıs ile dayanışma içinde kalmaya devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Anastasiades, aleyhinde başka önlemler alınmaması için Türkiye’nin başka kışkırtmalardan kaçınacağını, umduğunu belirtti. “Her hâlükârda, bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği Ankara’yı izliyor ve önlem alınması gerekiyorsa alınacak” dedi.

Kha