Rumlar AB üyeliğinden memnun değil Reviewed by Momizat on . Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede yapılan bir anket, Kıbrıslı Rumların AB üyeliğinden sanıldığı kadar memnun olmadığını ortaya koydu. AB genelinde 27 binden fazla Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede yapılan bir anket, Kıbrıslı Rumların AB üyeliğinden sanıldığı kadar memnun olmadığını ortaya koydu. AB genelinde 27 binden fazla Rating: 0
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Rumlar AB üyeliğinden memnun değil

Haber Tarihi:: 19 Ekim 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede yapılan bir anket, Kıbrıslı Rumların AB üyeliğinden sanıldığı kadar memnun olmadığını ortaya koydu.

AB genelinde 27 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen anketin sonuçlarına göre, “AB üyesi olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Rumların sadece yüzde 35’i olumlu yanıt verdi.

AB genelinde aynı yanıtı verenlerin oranının yüzde 57 olduğuna dikkat çekildi. Ankete katılan Rumların yüzde 19’u AB üyeliğini “kötü” olarak değerlendirirken, yüzde 45’i ise “ne iyi ne de kötü” yanıtını verdi.

Rumların yüzde 50’si AB üyeliğinin fayda sağlamadığını belirtirken, yüzde 11’i de “fayda sağlayıp sağlamadığını bilmiyorum” diye yanıt verdi.

Rumlar, AB üyeliğinin ülkede güvenliği artırdığını belirtti. Buna karşın Rumlar ankete göre, ekonomik beklentilerin yeterince karşılanmadığı görüşünde birleşti.

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