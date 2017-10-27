‘Rum Yönetimi’nden The Times’e:Kıbrıs kara para aklamaya karşı tedbirlerde tamamen çağdaştır

Rum Adalet Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasadışı faaliyetlerden gelirin yasallaştırılmasına karşı tüm uluslararası tedbirleri benimsediğine, Kıbrıs’ın ilgili yasasının katı, batı alanlarda diğer ülkelerdeki yasalardan daha da katı olduğuna dikkat çekti.

Basın açıklaması, bakanlığın The Times’da yayınlanan bir haberde, Kıbrıs’ta yasadışı faaliyetler sonucu gelirin yasallaştığına yönelik iddialarına tepki olarak yapıldı.

Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından hem yasal hem de uygulamada olan tedbirlerin, Mali Faaliyet Görev Gücü’nün benzeri olan Avrupa Konseyi Para Komitesi tarafından gözden geçirildiğini ve raporlarının Avrupa Konseyi’nin internet sitesinde yayınladığını hatırlattı.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

“Bu alanda çağdaş, Kıbrıs’ın tüm sistemi üzerinde dört gözden geçirme yapılmıştır ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aldığı tedbirlerin tamamen uluslararası tedbirlere uyduğu saptanmıştır.”

“Bir Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs’ın yetkilileri, müktesebatın önleyici adımlarını ve yasadışı gelirler ve bu gelirlerin dondurulması veya bunlara el konulmasıyla tedbirlerini takip etmekte ve uygulamaktadır.”

Adalet Bakanlığı, bir Britanya Milletvekilinin istediği ‘AB kara para aklama kurallarıyla uyumlu olmayan vergiyle ilgili rapor konusunda da, Kıbrıs ve Birleşik Krallık arasında işbirliğinin iki taraf için bu alanda çok yakın ve etkili olduğunu ifade etti.

Basın açıklamasında, Hermitage Davası konusunda da Kıbrıs yetkililerinin dolandırıcılık iddialarına uygun bir soruşturma yapmadıkları Fransız yetkililerinin yardımını engelledikleri ileri sürülen raporla ilgili olarak da, bu iddiaların tamamen mesnetsiz olduğu belirtilerek reddedildi ve Kıbrıs yetkilileri açısında soruşturmanın açık olduğunu ve Fransız yetkililerle devam ettiği bilgisi verildi.