Rum Yönetimi,Maraş’ın BM himayesinde ve GYÖ kapsamında iadesini görüşmeye hazır

“Maraş’ın BM himayesinde ve Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) kapsamında iadesini görüşmeye hazır olduğunu” dün Dışişleri Bakanı ve Sözcüsü aracılığıyla açıklayan Rum yönetiminin, bir yandan da Türk tarafının Maraş’la ilgili “muhtemel tek yanlı eylemlerini durdurma” yönündeki girişimlerini sürdürdüğü haber verildi.

Alithia “Hükümet… Maraş’ın GYÖ Olarak İadesine Evet” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Sözcü Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili dünkü açıklamalarını aktardı.

KASULİDİS

Habere göre III. Makarios için dün düzenlenen anma töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Kasulidis, “Kapalı Maraş’ın, yasal sakinlerinin dönmesi için BM himayesinde ve Güven Yaratıcı Önlem olarak açılmasını görüşmeye hazırız” dedi.

Rum tarafının bu konuda üzerinde çalıştığı tedbirlerden birinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Maraş’ın açılmasına karşılık Gazimağusa Limanı’nın “doğrudan ticarete açılması” önerisinin yeniden gündeme getirilmesi mi olduğu sorulduğunda ise Kasulidis, “Nasıl eşlik edecek bilmiyorum, ama yasal sakinlerinin Maraş’taki evlerine BM himayesinde dönmelerini öngörecek GYÖ’lerle ilgili görüşmelerin tekrar başlamasını inceliyoruz” cevabını verdi.

Kasulidis, TC’nin KKTC ile birlikte çalışmakta olduğu kapsamlı eylem planının Türkiye’nin B planı mı olduğu sorusu üzerine “Bilmiyorum, onların da bilmediğine inanıyorum” ifadesini kullandı. “B planının içerdiği kesin olan; BM parametrelerinin terk edilmesi, yani BM’nin 1251 sayılı kararında anlatılan zeminin terk edilmesi ve iki devlet çözümü veya konfederasyon zemininde görüşmedir. C planı da işgal bölgelerinin ilhakıdır” ifadelerini kullandı.

HRİSTODULİDİS

Öte yandan Sözcü Nikos Hristodulidis, BM’nin şu ana kadar, kapalı Maraş’ın iadesine ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi, “İnsanların evlerine geri dönme arzusu konusunda çok dikkatli olunmalı. Kimse, göçmenlerin yurtlarına geri dönme arzusunu başka maksatları için halkla ilişkiler oyunu olarak kullanamaz” dedi.

“Türkiye böyle bir harekette bulunur, BM kararlarını uygularsa doğru yönde atılmış bir adım olur” ifadesini kullanan Hristodulidis, Rum yönetiminin özellikle Maraş konusunda çok somut eylemler hazırlamakta olduğuna ve bazı eylem ve kararlarının, uygulamadan yayımlanacağını söyledi.

Hristodulidis’e Rum yönetiminin, Kıbrıs Türk basınına yansıyan bilgilerin doğruluğunu saptamak için girişimde bulunup bulunmadığı soruldu. Şu ana kadar mevcut bilgilerin basın haberleri olduğunu belirterek KKTC’den bazı yetkililerin, (basına yansıyan haberlerin) doğru olmadığına dair açıklaması olduğunu söyleyen Hristodulidis “Tam da bu nedenle herkesin çok dikkatli olması ve kimilerinin, zor durumda olduğu için bu tür bilgileri sızdırmaması gerektiğini söylüyorum” dedi.

Nikos Hristodulidis bir soruya karşılık Türkiye’nin “hiçbir zaman bir adım önde olmadığını” savundu ve “bütün bu eylemlerinin çaresizliğinin ve şu anda zor durumda bulunduğunun göstergesi olduğunu” iddia etti.

MARAŞ KÖKENLİLER DERİNYA PLAJININ AÇILMASINI PROTESTO ETTİ

Gazete bir grup Maraş kökenli Rum’un, KKTC’nin Derinya plajını halka açma ancak girişlerde kimlik gösterilmesini isteme kararını protesto için cumartesi gecesi eylem yaptığını haber verdi.

Gazeteye göre Maraş kökenliler Derinya barikatı karşısında cumartesi saat 18.00’de başlayıp pazar 08.00’de tamamlanan oturma eylemini facebook üzerinden koordine olarak ve “Maraş bizim kentimizdir” sloganıyla gerçekleştirdi.

Haravgi, Kasulidis’in dünkü açıklamasını “Kasulidis Maraş’la İlgili Tedbirlerden Habersiz” başlığıyla aktardı ve Rum Dışişleri Bakanı’nın, Rum tarafının tedbirlerinden birinin de Maraş’a karşılık Gazimağusa Limanı’nın serbest ticarete açılması mı olduğu sorusuna verdiği cevaptan, Rum yönetiminin Maraş konusunda yapacağı eylemlerin içeriğinden haberdar olmadığı sonucunu çıkardı.

Politis ise haberi “Kasulidis: Güven Yaratıcı Önlem Olarak Maraş’la İlgili Görüşmeye Yeniden Başlamayı İnceliyoruz… Maraş Ancak GYÖ Olarak BM Himayesinde” başlığıyla aktardı.

Öte yandan Fileleftheros “İki Cephede Gelişme… Lefkoşa, Maraş ve Eide Raporu İçin Beklemede” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin Kıbrıs sorunundaki sahneyi bir miktar netleştirecek ancak müdahil tarafları hemen önümüzdeki günlerde müzakere masasına döndürmeyecek iki gelişmeyi beklediğini haber verdi.

Gazete, Rum yönetiminin bir yandan dikkatini Türkiye’nin Maraş konusundaki niyetinin netleşmesine yoğunlaştırdığını, öte yandan da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin iyi niyet misyonu raporunu hazırlamasını beklediğini yazdı.

Gazete, Maraş meselesine iki eksende yaklaşan Rum yönetiminin kentin BM kararları temelinde ve güven yaratıcı önlemler çerçevesinde açılması için Türk tarafıyla diyaloğa hazırlanırken Türkiye’nin “halkla ilişkiler oyunlarını” bozmak için kendi diplomatik hareketlerini hazırlamakta olduğunu yazdı.

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