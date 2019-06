Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Komisyonunun Türkiye raporu 2005 yılından bu yana belki de en kritik olanıdır Reviewed by Momizat on May 31 . Gğney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, AB Genişleme Süreci çerçevesinde ilerlemeyle ilgili durumun kaydedildiği Avrupa Komisyonunun genişleme paketinin, Gğney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, AB Genişleme Süreci çerçevesinde ilerlemeyle ilgili durumun kaydedildiği Avrupa Komisyonunun genişleme paketinin, Rating: 0