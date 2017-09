Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis:Müzakere masasına dönmeye hazırım

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Kurulu toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla gittiği New York’a varışında ve öncesinde uğradığı Londra’da açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi: “15 Dakikada Söylenecek Çok Şey Var – Guterres Çerçevesinde Diyaloga Başlamaya Hazırız” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurulu’na katılmak amacıyla dün gittiği New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtladığını, ayrıca öncesinde Londra’da da konuşma yaptığını yazdı.

GUTERRESLE 15 DAKİKA

Gazete, Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 24 saat arayla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceklerini ve Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin nasıl devam etmesi gerektiğine dair kendi görüşlerini aktaracaklarını belirterek, dün akşamdan beridir New York’ta bulunan Anastasiadis’in Guterres’le 15 dakika görüşmesinin planlandığını vurguladı.

UZLAŞI NOKTASI BULUNMADI

Gerek Anastasiadis gerekse Akıncı’nın bu görüşme öncesinde açıklamalarda bulunduklarını ifade eden gazete, iki liderin açıklamalarına bakıldığında, uzlaşı noktasının bulunmadığı yorumunu yaptı.

NİYET VE BAĞLILIĞINI ORTAYA KOYACAK

Gazete, Anastasiadis’in New York’a gidişi öncesinde Londra’da Kıbrıslı Rumlar tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kıbrıs sorununa çözüm bulunması niyetini ve bağlılığını Guterres’e iletmek üzere New York’a gideceğini” söylediğini yazdı.

Anastasiadis konuşmasında, Crans Montana zirvesinde Türkiye’nin “Genel Sekreterde oluşturduğu bir anlık yanılgıya karşın tamamen uzlaşmaz olduğunu, birçok şeyin yanı sıra, müdahale haklarının sonlanması yerine gelecekte yeniden değerlendirilmesi, 1800 askerin kalması ve askeri üs talep ettiğini” iddia etti.

YEMEĞİ HAZIRLAYANLAR İYİ HAZIRLIK YAPMAMIŞ

“Bir gecede sonuç alınmasının beklenemeyeceğini” de öne süren Anastasiadis, Crans Montana’daki “yemeği hazırlayanların iyi hazırlık yapmadıkları” iddiasında da bulundu.

‘YENİDEN BAŞLAMAYA HAZIR’

Gazete, Anastasiadis’in New York’a varışında da soruları yanıtladığını ve Guterres parametreleri çerçevesinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu bir kez daha yinelediğini yazdı.

“ENDİŞE EDİLMESİ GEREKEN TÜRKİYE ÖNERİLERİ”

Habere göre Anastasiadis, BM Genel Sekreteri de dahil Kıbrıs sorununa müdahil olan tarafları endişelendirmesi gereken şeyin Türkiye’nin BM parametreleri dışındaki önerilerini yinelemesi ihtimali olduğunu söyledi.

“GARANTÖRLÜK VE MÜDAHALEYE SON, ASKER ADADAN ÇEKİL”

BM Genel Sekreteri ve diğer dünya liderlerine, Guterres’in parametreleri çerçevesinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu birçok kez ilettiğini vurgulayan Anastasiadis, garantörlük anlaşması ve müdahale haklarına son verilmesi ve Türk askerlerinin adadan çekilmesinin takvimlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.

BM ÇERÇEVESİNDE, AB ÜYESİ ÜLKE SIFATIYLA…

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bazı açıklamalarının sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Ben müzakereye, BM çerçevesinde, BM kararları temelinde ve elbette AB üyesi ülke sıfatıyla devam etmek istediğimiz şeklindeki kendi tezimizi söylüyorum. Bizim istediğimiz çözümün AB ilke ve değerlerine dayanmasıdır” şeklinde konuştu.

“SEYAHAT EDİYORUM HABERİM YOK”

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın önceki gece BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada “İngiltere’nin sabote ettiği, Guterres’in belgesine ilişkin kazanım” açıklamasının sorulması üzerine ise Anastasiadis’in, “seyahat ettiği için bu açıklamadan haberi olmadığı” yanıtını verdiğini yazdı.

ANASTASİADİS: “GAYRI RESMİ BELGE”

Habere göre Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin, garantilerin kaldırılması, müdahale hakları ve askerin kalıcı olması ile üsler konusunda tam olarak ne kastettiği görüşülürken ve görüşmenin gergin olduğu bir anda sunulduğu için uzun görüşülmemiş, gayrı resmi bir belgeden bahsediyoruz. Yüzeysel bir müzakere olduğunu söyleyebilirim. Kocias’ın da ve bizim de hali hazırda söylediğimiz üzere, birkaç dakikalık bir müdahaleden bahsediyorum. Çünkü esas olan Guterres çerçevesi ve daha da belirgin olarak söylemek gerekirse, garantilerin ve müdahale haklarının sona ermesine ilişkin ilk maddeydi”.

Anastasiadis ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununun iç meselelerine ilişkin, Guterres parametrelerinin kabul edilmesi koşulu altında, öneriler sunduğunu da hatırlattı.

