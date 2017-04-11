Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis İspanya’dan memnun döndü.Rumlar zirve bildirgesine istediklerini yansıttı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İspanya’da gerçekleştirilen AB Üyesi Güney Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi çerçevesinde İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüştü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İspanya’da gerçekleştirilen AB Üyesi Güney Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi çerçevesinde İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüştü.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İspanya’da gerçekleştirilen AB Üyesi Güney Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi toplantısından, özellikle İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’la gerçekleştirdiği görüşmeden memnun kaldığını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rajoy’un görüşmede, “kendilerinin de görüşleriyle uyuşan bir şekilde, Kıbrıs sorununa AB normlarına saygı duymayan ve Türkiye’nin gündeme getirdiği dört özgürlük talebi gibi sapmaların olduğu bir çözümün söz konusu olamayacağını kendisine ilettiğini” iddia etti.

Anastasiadis, “garantiler ve gündemde olan diğer bazı konuları İspanya Başbakanıyla ele aldıklarını” belirtirken, İngiltere’nin AB’den ayrılması müzakerelerine ilişkin konularda da hemfikir olduklarını sözlerine ekledi.

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Anastasiadis, Kıbrıs ve İspanya arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi umudunu ifade etti

Nikos Anastasiades, bugün, İspanya Başbakanı ile ele aldıkları konuların, mevcut mükemmel bağların daha da derinleştirilmesi beklentileri yarattığını söyledi.

Kıbrıs Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Madrid’de, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirdiği görüşmesi sonrası gazetecilere konuşan Anastasiadis şöyle dedi:

“İspanya Başbakanı ile görüşmemiz beni çok memnun etti. Çünkü ele alınan konular, sadece mevcut mükemmel ilişkilerin derinleştirilmesiyle değil, aynı zamanda, aradığımız şeylerde İspanya’nın önemli katkısıyla ilgiliydi. İkili ilişkileri, Kıbrıs sorununu ve özellikle de Türkiye tarafından iddia edilen talepler, Brexit ve Avrupa’nın geleceği ile ilgili konuları ele aldık”.

İkili ilişkiler konusunda Anastasiadis, kendisini memnun eden şeyin, bugüne kadar mevcut mükemmel ilişkilerin daha de güçlendirilmesi yönünde, her iki hükümet tarafından gösterilen kararlılık olduğunu söyledi.

Kıbrısla ilgili olarak, “en ilginci, İspanya Başbakanı tarafından ifade edilen temel ilkelerin bizimkilerle aynı olmasıdır. Yani, Avrupa ilke ve değerleri ile Avrupa müktesebatı olmadan bir çözüm olamayacağı, aynı zamanda, Türkiye’nin iddia ettiği dört özgürlükle ilgili talepleri gibi, bu ilkelerde istisnalar ön gören bir çözüm olamayacağı yönündedir”.

“Ve gündeme gelen diğer bir konu da garantilerdi, tabii ki. Ben bunları, İspanya Başbakanına detaylı bir şekilde anlattım”.

Anastasiadis ayrıca, Britanya’nın Birlikten çıkışıyla ilgili müzakereler ve gelecekle ilgili konularda, iki ülkenin görüşlerinin aynı olduğunu belirtti.

Anastasiadis sözlerini, “Bizim bu toplantında ele aldığımız konular, daha çok, Güney Avrupa ülkelerinin zirve konusu olarak dikkate alınacak” diye noktaladı.

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www.abhaber.com/guney-ab-ulkeleri-garantiler-olmadan-kibrisin-yeniden-birlesmesine-destek-belirttiler/