Rum Yönetimi, Avrupa Komisyonu belgesine müdahale etti

Rum Yönetimi’nin, Crans Montana görüşmelerinde Türkiye ile Güney Kıbrıs’ın, müzakerelerde izlenen siyasi tutum ve gösterilen iradeyle ilgili eşit tutulduğu Avrupa Komisyonu belgesine müdahale ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun, AB-Türkiye Ortaklık Komitesi için hazırladığı belgede, Kıbrıs konferansı başarısız olmasına rağmen, AB’nin, tüm tarafların, Crans Montana konferansında çok yaklaştıkları “Kıbrıs sorununda stratejik anlayış sağlanması” konusunda hazır olmaya devam ettiklerine ikna olduğunu belirttiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin, “çıkmazı önlemek adına tavizler vermiş olmasına” rağmen, söz konusu belgede, garantiler ve müdahale hakkı konusunda ısrarcı olan Türkiye ile eşit tutulduğu iddiasıyla belgeye müdahalede bulunarak, bahsi geçen ifadeyi sildirdiğini kaydetti.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın müdahalesi sonucu, söz konusu ifadenin, “üzerine yatay bir çizgi çizilerek” silindiği de belirtildi.

Gazete, belgenin, 28 Kasım’da düzenlenen AB-Türkiye Ortaklık Komitesi toplantısında sunulduğunu ve Türk Daimi Temsilci Faruk Kaymaklı’nın, Crans Montana’daki çıkmazın ardından, alternatif çözümler bulunması gerektiğinden bahsettiğini yazdı.

Tak-Gündem Kıbrıs