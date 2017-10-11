Rum Yönetimi AB liderler zirvesinde Türkiye’yi gündeme getirecek

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides,Nikos Anastasiades’in KKTC’nin kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden Kıbrıslı Rum ve Maronitlere gönderilen insani yardımlardan harç alınacağı ile ilgili karar hakkında Avrupalı liderleri bilgilendireceğini söyledi.

Sözcü, Anastasiades’in pazartesi günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir telefon görüşmesinde bulunacağını ve gelişmeler hakkında Tusk’ı bilgilendireceğini de belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Sözcü, Kıbrıs hükümetinin amacı enkalvalara şu ana kadar gönderilen insanı yardımın hafta sonuna kadar gönderilmesi olduğunu ifade ederek hükümetin konu üzerinde işgal altındaki bölgelerde bulunan ve Kıbrıslı Rumların ikamet ettiği köylerin muhtarlarıyla sürekli temasta bulunduğunu söyledi.

KKTC’nin aldığı kararın iptal edilmesiyle ilgili yapılan girişimlere atıfta bulunan Sözcü, Kıbrıs hükümetinin Birleşmiş Milletler ve Avrupa seviyesindeki girişimlerine devam edeceğine işaret etti. Sözcü, söz konusu girişimlerin hedefinin Türkiye olacağını, çünkü söz konusu kararı alanın Türkiye olduğunu veya alınmasını kabul ettiğini veya uygulanmasına karar verdiğini söyledi.

Sözcü, Türkiye’ye karşı yapılacak girişimlerin Avrupa seviyesinde yapılacak girişimler olacağını belirtti.

Nikos Anastasiades’in Avrupa Donald Tusk ile telefonda konuştuğunu ifade eden Sözcü, “gelecek hafta, 19-20 Ekim tarihlerinde Brüksel’de yapılacak Avrupa Zirvesi çerçevesinde 19 Ekim’de yapılacak akşam yemeğinde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınması bekleniyor” dedi.

Nikos Christodoulides, devamla, Anastasiades’in Zirve çerçevesinde Avrupalı ortaklarıyla KKTC’nin aldığı karar hakkında ve söz konusu kararın nasıl bir şekilde iptal edilebilir konusunu görüşeceğini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Sözcü, “bu arada, başka girişimlerde de bulunacağız” ifade ederek “belli yöntemler ve belli düşünceler var ancak bunların açıklanması gerekmiyor. Bunların etkili olmasını hedefliyoruz” dedi.