Anastasiadis’in, bilgilendirmek maksadıyla dün gece Rum Ulusal Konseyi üyelerine verdiği Mülkiyet ile ilgili gizli belgenin basına sızdırıldığı haber verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bilgilendirmek maksadıyla dün gece Rum Ulusal Konseyi üyelerine verdiği Mülkiyet ile ilgili gizli belgenin basına sızdırıldığı haber verildi.

Rum radyosu Anastasiadis’in Rum siyasi liderlere artık belge ile bilgi vermeme kararı aldığını duyurdu.Anastasiadis dün gece Konsey üyesi siyasi parti başkanlarına, basına kesinlikle sızdırılmaması şartı ile Mülkiyet’le ilgili gizli belgeyi verdiği belgenin basına sızdırılmasından çok rahatsız oldu ve artık siyasi parti başkanlarına bilgilendirmeyi belge ile yapmamaya karar verdi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas belgenin sızdırılmasını kınayan açıklamalar yaptı.Üç siyasi parti başkanı belge sızdırılmasını “milli davaya zarar verecek”, Rum “müzakere kabiliyetinin altını oyan”, “uluslararası örgütlerle ilişkileri bozan” hareket diye niteledi. Siyasiler, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e destek çıkılması, altının oyulmaması gerektiği telkininde bulundu.Kaynak: Rum Ulusal Konseyi’ne verilen gizli belge sızdırıldı.

Tak