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Rum Ulusal Konseyi: Türkiye’nin sondaj çalışmaları müzakerelerin başlaması çabalarını engelliyor Reviewed by Momizat on . Rum Ulusal Konsey, Cumartesi günü yaptığı toplantıda Türkiye'nin Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde yaptığı eylemlerin müzakerelerin BM gözetiminde yeniden Rum Ulusal Konsey, Cumartesi günü yaptığı toplantıda Türkiye'nin Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde yaptığı eylemlerin müzakerelerin BM gözetiminde yeniden Rating: 0
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Rum Ulusal Konseyi: Türkiye’nin sondaj çalışmaları müzakerelerin başlaması çabalarını engelliyor

Haber Tarihi:: 13 Mayıs 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Rum Ulusal Konsey, Cumartesi günü yaptığı toplantıda Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde yaptığı eylemlerin müzakerelerin BM gözetiminde yeniden başlaması çabalarını engellediği sonucuna vardı.

Ulusal Konsey oybirliği ile Türkiye’nin  eylemlerini kınayan bir açıklama yaptı. Ortak açıklama hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou tarafından okundu. Açıklamada Türkiye’nin Kıbrıs’ın egemenlik haklarını çiğnemesi eleştirildi.

Ulusal Konsey yasadışı tüm Türk eylemlerine hemen son verilmesi çağrısında bulundu. Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğe saygı gösterilmesini istedi. Açıklamada Avrupa Birliği ve uluslararası topluluğun Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışmasının önemi de vurgulandı.

Kha

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