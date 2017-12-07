Rum Ulaştırma Bakanı, AB’ye hava taşımacılığında 3. ülke eylemlere karşı Kıbrıs’ı koruma çağrısında bulundu

Rum Ulaştırma Bakanı Marios Demetriades çarşamba günü, AB ortaklarına, hava taşımacılığı alanında 3. ülke eylemlerine karşı Kıbrıs’ı koruma çağrısında bulundu.

Brüksel’de Ulaştırma ve Telekomünikasyon Konseyinde konuşan Bakan gerekli tüm önlemler ve kontrollerle, dijital tek pazarı tamamlamak amacıyla, verilerin ülkelerarası serbest dolaşımını da destekledi.

Havacılık sektöründe rekabetin sağlanması için önerilen yasalarla ilgili ilerleme raporu tartışmasında söz alan Bakan, AB’nin, 3. ülkeler tarafından olası eylemlere karşı üye ülkeleri koruması gerektiğini söyledi ve bunun ötesinde, Kıbrıs’ın Birlik içinde ve dışında, daha iyi bir bağlantıya sahip olması yönünde katkıda bulunmasını istedi.

Marios Demetriades buna ek olarak, üye devletler arasında hava hizmetleri bağlantısındaki boşluğu olumlu bir düzenlemeyle göğüslemesi ve Birlik üyesi ülkeler arasında bağlantının daha da güçlendirilmesi ve gelişmesi için rahatlatıcı kısa hat sübvansiyonlar sistemi( PSO) uygulanması yönünde Birliğe çağrıda bulundu.

Bakan ayrıca, verilerin serbest dolaşımı konusuna da değinerek üye devletler arasında mevcut karşılıklı destek anlaşmasının ilgili denetim bağlamında korunması gerektiğini belirterek Ortak Pazar verilerinin tamamlanmasını destekledi.

Konsey ayrıca, verilerin korunması, karayolu taşımacılık sektöründe çalışanların hareketliliği için yasama paketi, havacılık sektöründe rekabetin korunması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından bir strateji geliştirilmesi konularını da ele aldı.

Son olarak, söz konusu stratejinin geliştirilmesi için yol haritasının onaylanmasını selamlayan Bakan, sera gazı emisyonlarının azaltılması için Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından bir stratejinin belirlenmesinin Kıbrıs için çok önemli olduğunu belirtti ve herhangi bir azaltma hedefinin gerçekçi ve bilimsel verilere dayalı olması gerektiğini sözlerine ekledi.