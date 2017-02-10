Rum Tarım Bakanı Kouyalis:Hellim tescili, Kıbrıs sorunu ile bağlantılı değil.Tescil Şubat ayı içinde tamamlanacak

Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Nicos Kouyalis KHA`ya verdiği röportajında, hellimin, Korunmuş Menşe İşareti (KMİ/PDO) olarak tescil edilmesinin, siyasi boyutuna rağmen, Kıbrıs sorunun çözümüyle bağlantılı olmadığını söyledi.

“Tescil alanına çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Şu an söz konusu dosya, Brüksel`de, Tarım Genel Müdürü tarafından incelenmektedir. Bana ulaşan bilgilere göre çalışmaların Şubat ayı içinde tamamlanması beklenmektedir” diye konuşan Kouyalis, ondan sonra geriye kalanın, Komisyonun, son kararı alması için önerilerini Komiserler Kolejine gönderilmesi olduğunu belirtti.

“Tekrar ediyorum: Hellimin tescili, siyasi boyutuna rağmen, Kıbrıs sorunun çözümü ile bağlantılı değildir. Ayrıca bu, bizim için teknik bir konudur ve tescil işlemlerini harfi harfine izlemekteyiz. Kusursuz bir dosya sunduğumuza inanıyorum ve hellimin çok yakında tescili konusunda umutluyum”.

Gecikmenin, siyasi boyutlardan dolayı olmadığını ifade eden Bakan, hellim konusunun AB`ni de uzun zamandır düşündürdüğünü, tescilin arkasında ekonomik çıkarların ve üçüncü ülkelerden ve bir tane de Britanya`dan olmak üzere toplam sekiz itiraz mektubunun yattığını vurguladı.

Bakan, bu itirazların ret edilmelerini mahkemede haklı çıkaracak gerekçelere ulaşabilmek amacıyla dikkatlice incelenmesi, yani, yasal açıdan haklı gösterilmesi gerektiğini, bunun da gecikmelere neden olduğunu kaydetti.

Kouyalis, bunun yanı sıra, bir sürtünme noktası oluşturan diğer bir konunun da, Kıbrıslı Türk üreticilerinin de hellim ticareti yapabilmeleri amacıyla, Yeşil Hat Tüzüğünde yapılması gereken değişiklikler olduğunu çünkü şu an Kuzey Kıbrıs’tan hayvan ürünlerinin geçişlerine izin verilmediğini ve Kıbrıslı Türk üreticilerin de besin sağlıyla ilgili tüm göstergeleri yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Tarım Bakanı, dosyanın yatırılması ve AB resmi gazetelerinde yayımlanmasından ve Komisyonun gösterdiği tescil amacı nedeniyle ihracat faaliyetlerinin arttığına dikkat çekti.

“Herkes, eninde sonunda Komisyonun bu ürünü Kıbrıs ürünü olarak kaydedeceğini anladı. Avrupa`nın diğer bölgelerindeki sanayi alanları, üretimlerinde değişiklik yaparak en erken zamanda hellim üretimini durdurması gerektiğini anlamaktadır”.

Bakan, tescil edilen tüm ürünlerin ve özellikle koyun ve keçi sütü içeren ürünlerin daha büyük bir ticari değeri olduğunu belirtti. Korumaya alınan Menşe İşaretinin ve keçi sütü içermesinin, hellimin, uluslar arası pazara daha kolay girmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Bu alandaki yatırımlar konusunda Kouyalis, Kıbrıs`a gelen bir Yunan şirketinin, adada bir peynir fabrikası kurduğunu ve faaliyetlerine başladığını ve başka şirketlerden de ilgi olduğunu belirtti. Bu şirketlerin de hellim üreterek ticaret yapabilmeleri için merkezlerinin Kıbrıs`ta olması gerektiğini çok iyi anladıklarını söyledi. Kıbrıs`a sık sık yatırımcılar geldiğini ve onların da AB vatandaşları ve özellikle Kıbrıslılarla anlaşma yapmaları zorunluğunda bulunduklarını söyledi.

Bakan, ikincil sektör yatırımlar ve özellikle peynir üretimi ve peynir fabrikaları oluşturmak konusunda Kıbrıslılar tarafından da büyük bir ilgi olduğunu kaydetti.

Keçi sütünün artırılması yönünde yatırımlarla ilgili olarak Bakan, ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu ve bugün yatırımlar için yaklaşık 80 milyon avro gerektiğini sözlerine ekledi. Bunların %30`nun genelde yaşayabilir olmadığını ve sonuç olarak yaklaşık 50 milyon avro gereksinimleri olacağını söyledi. Öz konusu önlem için bütçenin ikiye katlandığını ve gerekli olması durumunda daha da artırılabileceğini duyurdu.

“Hedefimiz, önümüzdeki dört yıl içinde hayvan nüfusunun önemli oranda artırılmasıdır. Amaç bunun 40.000 baş artırılması ve peynircilik için önemli bir süt miktarı elde edilmesi”.

Koyun çiftlikleri için verilen yatırım puanlarının daha çok bu mesleğe yeni girenlere yardımcı olduğunu kabul eden Kouyalis, Bakanlığın arzusunun bu insanların bu mesleğe girmeleri ve yatırımlar yapmaları olduğuna işaret etti.

Kıbrıs tarım ekonomisinin artık bilimsel, profesyonel ve sağlam temellere oturması gerektiğini vurguladı.

“Sürekli eğitim ve örgütleme gerektirir. Bu nedenle, bu mesleğe yeni girenler ve mevcut tarımcılar için tarım kalkınma programları belli önlemler içermektedir” diyen Bakan üretici örgütüyle bağlantılı önlemler de olduğuna dikkat çekti.

İkincil veya daha yüksek eğitim yoluyla, tarım alanın eğitiminin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Tarım Bakanı, devletin özgür Mağusa, Limasol ve Baf`ta bulunan tarım okullarının denetlenmesine çalıştığına dikkat çekti. Ayrıca önümüzdeki yıllarda, bu okulların daha da denetlenmesine öncelik verileceğine inandığını açıklayan Bakan, gelecekte, TEPAK`ın tarım ve çevre ekonomisiyle ilgili bir devlet okulu oluşturabileceğinden söz etti.

Keçi-koyun sütü üretiminin artırılması ve hellimin tescili sonrası, yurt içi buğday üretiminin de artırılması gerekeceğini çünkü hellim üretimi için kullanılacak hayvan yemlerinin %50`sin Kıbrıs`ta üretilmesi gerektiğini savundu.

Kouyalis, Hükümetin bu amaçla, geri dönüşümlü su işlemi ve kullanımıyla ilgili uzun vadeli bir program öngördüğünü de duyurdu.

“Tüm su miktarının kanalizasyonlarda toplandığı ve işlemlerden sonra tarım amaçlı kullanıldığı Anthoupolis bölgesinden başlayarak hemen hemen tüm Kıbrıs`ta çeşitli çalışmalar başlatıyoruz. Aynı şey, tüm hayvancılık bölgelerinde, Limasol ve Larnaka`da da gerçekleştirilecek ve hedefimiz yeter miktarda su elde edebilmektir”.

Bakan, önümüzdeki beş yıl içinde, hayvancılıkta sulama amacıyla su dengesinin 60 metreküp su olarak geliştirilmesi hedeflendiğini, tüm programın maliyetinin yaklaşık 120 milyon avro olacağını ve bu programların gerçekleştirilmesiyle Kıbrıs`ta tarım ve hayvancılık alanına büyük değişiklikler geleceğini kaydetti.

Bakan, tarım ürünlerinin tescilinin ve daha büyük tarım alanlarının hayvan fidanları için kullanımının tarım kalkınması olarak algılanması gerektiğini vurguladı.

“Tüm Kıbrıs`ta, üreticilerimizin, bu ürünler ve ilk değişim üretimiyle uğraşarak topraklarını yetiştirmelerini ve orta ölçek işletmeler oluşturmalarını istiyoruz. Avrupa, kendi tarım ekonomisini bu şekilde güçlendirmektedir. Tarım ürünleri tescilinin otomatik olarak tarım kalkınması yarattığına, tüm Kıbrıs`ta iş olanakları sağladığına ve aynı zamanda ekonomiyi ve yerel toplumları geliştirdiğine dikkat çekti.

7-8 yıl beklentide bulunan başvuruların olmasına rağmen, Bakanlığın, iki yıl içinde üç ürünü tescil etmeyi başardığını duyuran Bakan, hellim tescili dışında, ulusal düzeyde, Pitsilya yöresine ait beş farklı ürünün incelendiğini ve görüş ayrılıklarının aşılmasıyla yıl sonuna kadar bu dosyaların yatırılmasının da beklendiğini kaydetti.

Bakan, ürünlerin tescilinin turizm sanayisini destekleyen bir silah olduğunu vurguladı.

Bakanlığın, özellikle az gelişmiş bölgelerde, hayvancılık bölgelerini genişletmeyi ne kadar hedeflediğiyle ilgili bir soruya Tarım Bakanı,bunun Bakanlığın öncelikleri arasında olmadığı yanıtı verdi. İlk önceliğin, mevcut hayvancılık bölgelerinin korunması olduğunu, çünkü kriz döneminde herkesin hayvancılık bölgesinde sahip olduğu malın ne zaman daha yüksek bir katsayısına sahip olarak yerleşim bölgesine döneceğini düşündüğünü söyledi.

Bu sorunun artık aşıldığını ve İçişleri Bakanı ile, mevcut hayvancılık alanlarının korunması ve hiç bir değişikliğe izin verilmemesine karar verdiklerini söyledi. Ayrıca tarım bölgelerinde bireysel konut inşaatı için gerekli uygulamalar yönünde çabalar yapıldığını ve bunların da artık, mevcut kullanım koşullarının değiştirilmesine olanak vermemesi amacıyla daha sıkı kriterlere dayalı olacağını vurguladı. Bakan bunun, çevre koruması amaçlı olduğunu belirterek “Tüm Kıbrıs`ı bir çimento yığınına çeviremeyiz” dedi.

Tahıl Komitesiyle ilgili olarak, dört yıl içinde 15 milyon avro zarara uğradığını ve bu alanda faaliyet gösteren özel sektöre kıyasla çok yüksek fiyatlar verdiğini ve yüksek işletme maliyeti olduğunu söyledi.

Komitenin işlevinin, çiftçilerin üretim maliyetlerini artırdığını, Komitenin özelleştirilmediğini, sadece Hükümetin, tahıl, et, ekmek ticareti yapan devlet kurumları olması konusunda hemfikir olmadığını vurguladı.

Tarım Sigortası Organizasyonu (TSO) ile ilgili olarak, geçmişte, prim sübvansiyon ve ajansın 3.1 milyon avroluk işletme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çiftçilerden ve hükümetten ayrı ayrı 4`er milyon avro para topladığını ve toplanan tüm paranın organizasyonun giderlerini ancak karşıladığını ve çiftçileri yeterince sigortalayamadığını söyledi. Hükümetin bu yıl TSO`nun zayıflığının karşılamak amacıyla susuzluktan dolayı çiftçilere 18 milyon avro tazminat ödediğini açıkladı.

Bakan, Bakanlığın çeşitli konularda kırsal örgütlere hizmet sunduğunu, örneğin, Patates Konseyine yeni bir paketleme birimi kurması amacıyla toprak ve tazminat ödediğini ve bu birimin patates üreticilerine devredileceğini belirtti.

Son olarak, Bakanlığın yeniden yapılanması çalışmalarıyla ilgili olarak, Bakanlıkta doğru bölümlerin sağlanması için, Dünya Bankasının incelemeleri dışında, Bakanlığın da kendi incelemelerini yapacağını, Bakanlıkta fazla çalışan bulunmadığını, hatta bazı bölümlerde personel eksikliği olduğu ve bunun yeniden düzenlemesi gerektiğini söyledi.