Rum sözcü:Eğer Ankara isteseydi Türk vatandaşlarına dört özgürlük verilmesi konusunu ortaya koymazdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdiği mektubu, dün gönderdiği belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum radyosu RİK’e açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Anastasiadis’in Guterres’e gönderdiği mektupla “kendisine mevcut durumla ilgili genel görüntüyü vermek istediğini söyledi ve Guterres’in Kıbrıs Türk tarafınca halihazırda bilgilendirildiğini” de ifade etti.

EIDE HAFTA SONU GELİYOR

Gazete, RİK’in dün akşam yayımladığı habere de dayanarak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bu haftanın sonunda Kıbrıs’a geleceğini de belirtti.

“SEÇİMLER, ANASTASİDAS’İ EN SON İLGİLENDİREN ŞEY”

Öte yandan, Hristodulidis açıklamasında, 2018 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i en son ilgilendiren şey olduğunu da söyledi.

Gazeteye göre açıklamasında “Kıbrıs (Rum) toplumunun, bir yıl önceden bir seçim kampanyasında yer almak istediği mi düşünülüyor?” sorusunu soran Hristodulidis, başka bir soruya yanıtında ise seçim kampanyasının sonbahardan hemen önce başlayabileceğini dile getirdi.

Açıklamasında Türkiye’nin tutumunu da yorumlayan Rum sözcü, “Ankara’yı şu an referandum haricinde hiçbir şeyin ilgilendirmediği” konusunda, uluslararası faktörün yaptığı değerlendirmelerden söz etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hatasını düzeltmesi konusunda Rum Meclisi’ne yaptığı çağrıya da değinen Hristodulidis, Akıncı’nın açıklamalarının Meclis’e yardımcı olmadığını, öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hem Ulusal Konsey çerçevesinde, hem de her gün diyaloğun her aşamada sürmesine hazır olduğunu belirttiğini aktardı.

Alithia gazetesi ise “Türk Tarafı Krizi Sürdürüyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki durgunluğun devam etmekle kalmayıp, Türk tarafının, yetkilileri aracılığıyla yapılan çeşitli açıklamalarla, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitiyle ilgili kararı sebebiyle yaşanan krizi de muhafaza etmeyi sürdürdüğü yorumunu yaptı.

Ankara’yı şu an tek ilgilendiren şeyin anayasa değişiklikleriyle ilgili referandum olduğunun açık ve net olduğunu ileri süren gazete, Ankara’nın yön şaşırtmak için, müzakerelerdeki çıkmazla ilgili olarak Anastasiadis’e seçimle ilgili şeyler atfetmekte olduğunu iddia etti.

Haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalara yer veren gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, Ankara ve KKTC’ye başkanlık seçimleriyle ilgili söylemler konusunda verdiği yanıtı da yayımladı.

Gazeteye göre Hristodulidis RİK’e yaptığı açıklamada, başkanlık seçimlerinin Anastasiadis’i ilgilendirmediğini ve toplumun da böyle bir şeyi desteklemediğini dile getirdi.

“ANKARA ÇÖZÜM İSTESEYDİ…”

Açıklamasında “eğer Ankara çözüm isteseydi, o halde Türk vatandaşlarına dört özgürlük verilmesi konusunu ortaya koymaz ve Cenevre’de yeni bir görüşme yapılmasına ilişkin tarih belirlenmesine razı olurdu” ifadesini kullanan Rum sözcü, “Bize BM tarafından, bir isteksizlik olduğu iletildi. Eğer Türkiye isteseydi, müzakereler yarın yeniden başlayabilirdi, kesinlikle ortada hiçbir sorun yoktur” dedi.

Başkanlık seçimleriyle ilgili bu hikâyenin son bulması gerektiğini de ifade eden Hristodulidis, Ankara’nın müzakere etme konusundaki eksikliğini gizlemek için bunu savunmakta olduğunu öne sürerek, bunun Kıbrıslı Rumlara yönelik saygı eksikliği teşkil eden uygunsuz bir iddia olduğunu savundu.

“HİÇ KİMSENİN MECLİSİN İŞİNE MÜDAHALE ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Gazeteye göre, Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sürekli yapmakta olduğu açıklamaların yardımcı olmadığını ve “hiç kimsenin Meclisin işine müdahale etmesinin söz konusu olmadığını” öne sürdü.

Simerini ise “Müzakerelere Dönüş İçin Şantaj Yapıyorlar” başlıklı haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ve bazı diğer yetkililerin açıklamalarına yer verdi.

Çavuşoğlu’nun Anastasiadis’i Annan Planı’nın arkasına saklanmamaya ve müzakerelerin devam etmesini isteyip istemediğini netleştirmeye çağırdığını yazan gazete, Rum hükümetinin ise başkanlık seçimleriyle ilgili hikâyenin son bulması gerektiğini belirttiğini aktardı.

Gazeteye göre Rum hükümeti açıklamasında, Ankara’nın ve özellikle de Çavuşoğlu’nun söylemlerinin, müzakerelere hiçbir şey katmadığını öne sürdü.

ÖZGÜRGÜN VE BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI RUM BASININDA

Öte yandan gazeteler, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün, Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma töreninde yaptığı konuşma ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs sorunundaki açıklamalarına da yer verdiler.

Alithia gazetesi Başbakan Özgürgün’ün açıklamalarına “Omorfo (Güzelyurt) Kıbrıslı Türkler İçin Önemli Bir Yerdir” başlığıyla yer verirken, Bahçeli’nin açıklamaları ise gazetede “Enosis İstiyorlarsa Atina’ya Göç Etsinler” başlığıyla yer buldu.

Başbakan Özgürgün’ün açıklamaları Haravgi gazetesinde “Omorfo (Güzelyurt) Kıbrıslı Türkler İçin Önemli” başlığıyla; Fileleftheros’ta “Omorfo (Güzelyurt) Sahte Devlet Toprağı” başlığıyla yayımlandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklaması ise Simerini’de “Enosis Efsanesi… Enosis İstiyorlarsa Yunanistan’a Gitsinler, Kıbrıs Türk’tür”, Fileleftheros’ta ise “Enosis İstiyorsanız, Atina’ya Göç Edin” başlığıyla yer aldı.

