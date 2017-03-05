Rum Sözcü: “Yemek önerisi Anastasiadis’e sunulmadı, müzakere masasından ayrılan Anastasiadis değil”

BM Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide`nin cuma günü Başkanlık Sarayında “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunan sözcü, Anastasiadis`in üç parçalı bir belgenin hazırlanması önerisine atıfta bulunarak söz konusu belgede tüm konulardaki durumu açık ve net bir şekilde kaydedileceğini ve sürece yardımcı olacağını belirtti.

Sözcü, devamla, Anastasiadis -Eide görüşmesinde görüş teatisi yapıldığını ve Anastasiadis`in diyaloğa devam edilmemesi konusunda üzüntüsünü ifade ederek müzakerelerin yarın da başlaması durumunda katılmaya hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Anastasiadis – Eide görüşmesinde ayrıca, müzakereler ve özellikle anlaşmazlık konularıyla ilgili önemli konuların da ele alındığını ve Anastasiadis`in sürecin nasıl devam edebileceğiyle ilgili önerilerde bulunduğunu ifade eden sözcü, “ diyalogda yaşanan değişik yaklaşımlar ve anlaşmazlıkların ele alınması amacıyla hedeflenmiş bir prosedür” dedi.

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını ancak önemli anlaşmazlıklar olduğuna işaret eden sözcü, süreçle önemli iş yapıldığını ve anlaşmazlıkların sadece müzakere masasında ele alınabileceğini söyledi.

“Tartışmalar olmadan anlaşmazlıkların aşaması ve potansiyellerin sağlanması mümkün değil” şeklinde konuşan yetkili, Anastasiadis’in diyaloğun kolaylaştırılması için belli fikirleri olduğunu belirtti.

İki liderin de katılımıyla bir akşam yemeği yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir soruya sözcü, Cumhurbaşkanı`na böyle bir öneri sunulmadığını belirtti ve “müzakere masasından ayrılan Anastasiades değil” dedi.

Sözcü, Anastasiadis’in “müzakere masasına yarın da katılmaya hazır” olduğunu ve müzakereciler seviyesinde de hazırlığını ifade ettiğini söyledi.

Kıbrıs için Konferansın devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya sözcü, “bu prosedürün bir parçasıdır” dedi.

Hristodulides, KKTC’de yaşanan gelişmeler ile ilgili bir soruya ise “gelişmeleri yakından izliyoruz ve aynı zamanda Türkiye`deki gelişmeleri de takip ediyoruz, değerlendiriyoruz” dedi.

Sözcü, devamla, Anastasiades`in 9-10 Mart tarihleri arasında yapılacak Avrupa Konseyi Zirvesine katılmak amacıyla 8 Mart tarihinde Brüksel`e gideceğini söyledi.

Anastasiadis’in ayrıca, Avrupa Halk Partisi`nin zirvesine de katılacağını açıklayan sözcü, zirve çerçevesinde bir dizi temasta bulunacağını ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendireceğini belirtti.

Anastasiades, yapacağı temaslar çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa Parlamentosu`nun yeni başkanı ile ayrı ayrı görüşecek.

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