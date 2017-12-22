Rum Sözcü Yardımcısı: Lefkoşa Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki sondajıyla başedebilir

Lefkoşa, Ankara’nın Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki ölçümleme çalışmalarını etkili biçimde, sükûnetle ve ciddiyetle baş etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki Blok 6’daki planlarında ilerlemesini ve Navtex yayımlamasını yorumlaması istenen Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Victoras Papadopoulos, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yasadışı sondaj ve planlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da baş etmeye hazırız” dedi.

Salı günü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Papadopoulos, hükümetin bugüne kadar yaptığı gibi egemenlik haklarını uygulayacağını, aynı zamanda etkin politikasına devam edeceğini, Türkiye’nin Navtex açıklamasını da protesto edeceğini söyledi.

Papadopoulos, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ve Türkiye arasında Kıbrıs sorununun uluslararası yönüyle ilgili konularda araştırmaya yönelik temaslar yapılmasını kabul ettiği yönündeki açıklamasını da yorumladı.

Nicos Anastasiades’in açıkça ifade ettiğini ve BM Genel Sekreteri’ne geçen Eylül’deki Genel Kurul’da sorunun iç yönlerini görüşme için müzakereye devam etmeye hazır olduğunu söylediğini hatırlatan Victoras Papadopoulos, Anastasiades’in Kıbrıs sorununun uluslararası yönleri ve yeni bir konferans toplanmasıyla ilgili olarak da yeni bir konferansın sonuç vermesi için tüm tarafların iyi hazırlanması gerektiğini vurguladığını anlattı.

Kıbrıs’ın Yunan hükümeti ile yakın çalışma içinde olduğunu, bunun nasıl elde edileceği konusunda tam bir anlayış ve görüş birliği bulunduğunu ifade eden Papadopoulos, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras’ın Atina’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son görüşmesinde gündeme getirdiği konulardan birinin bu olduğuna dikkat çekti.

Papadopoulos, Kıbrıs’ta 2018’inb aşında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra herkesin kendi görüşleri ve davranışlarıyla değerlendirileceğini de belirtti.