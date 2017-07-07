Rum Sözcü: Sonuç olumlu değil ama bu yolun sonu olduğu anlamına gelmiyor

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, Kıbrıs konferansındaki sonuç “olumlu bir gelişme değil ama bu yolun sonu olduğu anlamına da gelmiyor” dedi.

Sözcü, yukarındaki açıklamayı, dört saat süren ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Rum tarafı ve Kıbrıs Türk tarafı ile garantör ülkeler ve AB’nin katılımıyla Crans-Montana kasabasında yer lan akşam yemeğinin ardından yaptı.

Christodoulides, Hükümet Sözcüsü yardımcısı Viktoras Papadopoulos ve Cumhurbaşkanlığı müsteşarı Vasilis Palmas, akşam yemeğinden sonra gazetecilerin ikamet ettiği oteli ziyaret edip açıklamada bulundu.

Sözcü, “mevcut kabul edilmez durum Kıbrıs’ın geleceği olamaz ve Anastasiades vatanımızın yeniden birleşmesi ve işgalin sona erdirilmesi için gerekli şartların yaratılması amacıyla kendi çabalarını yoğunlaştıracak” dedi.

“Maalesef, Türk tarafının Garanti Antlaşması ile Türkiye’nin müdahale haklarının devam etmesi konusundaki ısrarından dolayı her hangi bir sonuca varamadık” diyen Sözcü, Türk tarafının güvenlik ve garantiler konusundaki görüşleri dâhil diğer konulardaki görüşlerinin de BM Genel Sekreteri’nin çerçevesinin dışında olduklarını ve bunların kabul edilmez görüşler olduğunu söyledi.

Sözcü, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in, Crans-Montana kasabasına geldiği ilk günden BM fikirleri çerçevesinde kabul edilebilmesi amacıyla ve yolun açılıp Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için özel ve kapsamlı önerilerde bulunduğunu açıkladı.

Sözcü,Nikos Anastasiades’in, hem Kıbrıslı Türklerin endişelerini karşılayan; ancak Kıbrıslı Rumların endişelerini de dikkate alarak belli yazılı önerilerde bulunduğunu, öte yandan, olumlu bir sonuç sağlanması için Crans-Montana’ya yapıcı bir tutumla gelen Yunanistan’ın da güvenlik ve garantiler konusunda belli bir öneride bulunduğunu söyledi.

Sözcü, devamla, Nikos Anastasiades’in Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın Crans-Montana’da mükemmel bir işbirliğinde bulunmasından ve aynı zamanda Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın kendisiyle sürekli temasta olmasından dolayı memnuniyetini ifade ettiğini söyledi.

Sözcü,Anastasiades’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konferansa katılması ve askıda bulunan konulardaki yaklaşımı için Guterres’e teşekkürlerini ilettiğini de belirtti.

Anastasiades ve beraberindeki heyetin cuma sabahı İsviçre’den ayrılması bekleniyor.

Kha