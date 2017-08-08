Rum Sözcü: Nami’nin demeci Crans-Montana’daki başarısızlığın gerçek nedenlerini teyit ediyor

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, Kıbrıslı Türk müzakereci Özdil Nami’nin Kıbrıs Rum “Politis” gazetesine verdiği demeç hakkına pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Nami’nin açıklamasının, Nikos Anastasiades’in Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlığının gerçek nedenleri hakkında söylediklerinin teyidi olduğunu söyledi.

Sözcü, 28 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yer alan Kıbrıs konferansının, Türkiye’nin Kıbrıs’ta askerlerinin varlığının, müdahale ve garanti hakkının devam etmesi konusunda ısrar etmesinden dolayı başarısız bir şekilde sonuçlandığını vurguladı.

Christodoulides, Nikos Anastasiades’in Mustafa Akıncı ve Türkiye’ye yaptığı genel davete/hodri meydana her hangi bir yorum veya yanıt olmadığını belirtti.

Sözcü, Kıbrıs Türk Toplumu liderinin de iddia ettiği diğer her şeyin ise bahane olduğunu vurguladı.

Sözcü, “Kıbrıs’ın gerçekten bağımsız bir devlet olarak faaliyet göstermesi için Türkiye garantilerine ve müdahale hakkına sona vermesi ve ordularını adadan çekmesiyle ile ilgili şartlarımız karşılanması durumunda” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in, müzakere masasına geri dönmeye hazır olduğunu belirtti.