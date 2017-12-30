Rum Sözcü: Kıbrıs hükümeti kendi enerji planlarına sorunsuz bir şekilde devam ediyor

Rum Hükümet sözcüsü Nikos Hristodulides, Kıbrıs hükümetinin kendi enerji planların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ve bunun Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde faaliyet gösteren büyük şirketlerle işbirliğinde bulunarak yapıldığını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan “Kalipso” isimli yatağında (6. parsel) sondaj çalışmalarında bulunmak amacıyla “Saipem 12000” platformunun yatağa varmasının ardından Türkiye’nin tepkilerini yorumlayan sözcü, Türkiye’nin ya açıklamalar yada eylemler yoluyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını sorguladığını iddia etti

Sözcü, Kıbrıs’ın kendi enerji planlarına devam etmesi sürecinde Türkiye’nin açıklamaları ve eylemlerinin daha da yoğunlaştığını vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inde faaliyet gösteren ünlü şirketlerin Türkiye’ye karşı en uygun ve iyi cevap olduğuna işaret eden sözcü, söz konusu şirketlerin varlığının Kıbrıs için hem siyasi hem de ekonomik açısında bir güven oy olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın Türkiye ile bir iletişim oyununa girmeyeceğini, Türkiye’nin kendi hedeflerine yardımcı olmayacağını ifade eden sözcü, “biz belli diplomatik, siyasi ve diğer girişimler yoluyla ve ünlü enerji şirketleriyle işbirliğinde bulunarak kendi enerji planlarımıza sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Εnerji Bakanı Yorgos Lakotripis, perşembe günü kendi Twitter hesabına Saipem 12000 platformunu memnuniyetle Kıbrıs`ta karşılayarak ENI ve TOTAL şirketlerinin çalışmalarına başarılar dilediğini yazdı.