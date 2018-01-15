Rum Sözcü Hristodulidis: “Roma Deklarasyonu güvenlik ve garantiler konusunda uluslararası pozisyonu ortaya koyuyor”

Rum Hükümet sözcüsü Nicos Hristodulidis Roma Deklarasyonu’nun AB, BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun güvenlik ve garantiler başlığı ile ilgili pozisyonunu ortaya koyduğunu belirtti.

Sözcü “Türkiye ve Kıbrıslı Türk toplumundaki belirli çevreler bunu ne kadar erken anlarsa o kadar erken çözüme ulaşacağız” dedi. Larnaka’da gazetecilere açıklama yapan sözcü “biz Kıbrıs sorununa çözüm bulunması ile ilgileniyoruz” dedi.

Sözcü, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Deklarasyon konusundaki açıklaması ile ilgili soruları yanıtlarken bu açıklamayı yaptı.

Kha