Rum Sözcü Hristodulidis: “Roma Deklarasyonu güvenlik ve garantiler konusunda uluslararası pozisyonu ortaya koyuyor” Reviewed by Momizat on . Rum Hükümet sözcüsü Nicos Hristodulidis Roma Deklarasyonu'nun AB, BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun güvenlik ve garantiler başlığı il Rum Hükümet sözcüsü Nicos Hristodulidis Roma Deklarasyonu'nun AB, BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun güvenlik ve garantiler başlığı il Rating: 0
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Rum Sözcü Hristodulidis: “Roma Deklarasyonu güvenlik ve garantiler konusunda uluslararası pozisyonu ortaya koyuyor”

Haber Tarihi:: 15 Ocak 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Rum Hükümet sözcüsü Nicos Hristodulidis Roma Deklarasyonu’nun AB, BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun güvenlik ve garantiler başlığı ile ilgili pozisyonunu ortaya koyduğunu belirtti.

Sözcü “Türkiye ve Kıbrıslı Türk toplumundaki belirli çevreler bunu ne kadar erken anlarsa o kadar erken çözüme ulaşacağız” dedi. Larnaka’da gazetecilere açıklama yapan sözcü “biz Kıbrıs sorununa çözüm bulunması ile ilgileniyoruz” dedi.

Sözcü, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Deklarasyon konusundaki açıklaması ile ilgili soruları yanıtlarken bu açıklamayı yaptı.

Kha

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