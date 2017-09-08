Rum sözcü Hristodulidis: BM Genel Sekreteri başarısızlık konusunda sorumluluk yüklemeyez

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans-Montana’daki başarısızlık konusunda sorumluluk yüklemeyeceğini çünkü BM’nin hakemlik rolüne sahip olmadığını ifade etti.

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, basında çıkan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu raporunda, Crans – Montana’daki sürecin çöküşünde tarafların hiçbirine sorumluluk yüklemeyeceği şeklindeki haberleri yorumladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Astra’ya, konu hakkında yaptığı açıklamada, BM’nin hakemlik rolüne sahip olmamasına bağlı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Crans-Montana’daki başarısızlık konusunda sorumluluk yüklemeyeceğini ifade etti.

Guterres’in raporuna ilişkin olarak Hristodulidis, Guterres’in bunu yayınlayıp yayınlamamasının kendi tercihi olduğunu ayrıca ne yapacağının da Guterres’e bağlı olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres’in, durumları şekillendirmek ve incelemek ve bunun akabinde çabaya devam edip etmeyeceği konusunda karar almak için Kıbrıs sorununa müdahil taraflarla BM Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelmeyi beklediğini söyledi.

Muhalefetin eleştirilerini de yorumlayan Hristodulidis, Türkiye’nin sorumluluğunun kanıtının kolektif bir karar olduğunu, Anastasiadis’e sorumluluk yükleyenlerin ise bu gidişata katkı koymadığını belirtti.

AKEL

Habere göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, hükümetin, inisiyatifler üstlenerek Genel Sekreter’e yardım etmek yerine muhalefeti suçlayarak içe dönük olarak imaj yaratma oyunu içerisinde olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, sorumluluk çerçevesinin dışında olduğunu, bu nedenle, hiç kimse tarafından eleştirilmeksizin, kabul edilemez açıklamalarda bulunduğunu savunan Stefanu, ne BM’nin, ne de AB’nin, Crans-Montana’daki tavrı nedeniyle Türkiye’yi eleştirmediğini belirtti.

Stefanu, hükümetin, herhangi bir faaliyette bulunmadığını, AKEL’in Kıbrıs Türk partileriyle görüştüğünü söyledi ve hükümetin, AKEL olmadığına dikkati çekti.

DUJARRİC’İN AÇIKLAMALARI

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in “Kıbrıs sorununun toparlanma sürecinde olduğu, Genel Sekreter’e geri gelmesi ve devamında ileriki adımlar için karar almasının müdahil taraflara bağlı olduğu” şeklindeki açıklamasına geniş yer verdiler.

Habere göre, bir gazetecinin, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, tüm tarafların Guterres’in çerçevesinde hemfikir olması durumunda masaya geri dönmeye hazır olduğunu bir çok kez tekrarladığı, Türkiye’nin ise yeni NAVTEX’ler yayınlamaya devam ettiği, Kıbrıslı Rumların Kuzey’deki kiliseleri ziyaret etmelerini engellediği” şeklindeki yorumu üzerine Dujarric “BM Genel Sekreteri’nin tutumunun değişmez olduğunu” ifade etti.

Dujarric, Crans-Montana’daki görüşmelerin bitmesi sırasında beklemede olacağı konusunda çok açık olduğunu belirtti.

Dujarric ayrıca Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının Genel Sekreter için önemli olduğunu da ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Basın Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamalarını “İki Lideri Bekliyor-BM Genel Sekreteri, Karar Almadan Önce Akıncı ve Anastasiadis’i Dinleyecek” şeklinde yansıttı.

Habere göre, Dujarric açıklamaları çerçevesinde, Rum Avrupa Parlamentosu üyelerinin, Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin rolünü eleştirdikleri bir mektubu Guterres’e gönderdiklerine dair bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Dujarric, Eide’nin oynadığı rol konusunda Genel Sekreterin minnettar ve bu rolün destekçisi olduğunu da belirtti.

Alithia gazetesi ise haberi “Guterres Kartlarını BM Genel Kurul Sonrasında Açacak-Liderleri Dinlemeyi Bekleyecek” başlıklarıyla aktardı.

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