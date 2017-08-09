Rum Sözcü Christodoulides: Türkiye ve Mustafa Akıncı AB üyelik statüsüyle uyumlu olmayan konumlarını terk etmelidirler Reviewed by Momizat on Ağu 09 . Güney Kıbrıs hükümeti, Türkiye ve Mustafa Akıncı'yı, Nicos Anastasiades'in aleni hodri meydanına yanıt vermeye ve bir Avrupa Birliği üye devletinin statüsüyle Güney Kıbrıs hükümeti, Türkiye ve Mustafa Akıncı'yı, Nicos Anastasiades'in aleni hodri meydanına yanıt vermeye ve bir Avrupa Birliği üye devletinin statüsüyle Rating: 0