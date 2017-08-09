Rum Sözcü Christodoulides: Türkiye ve Mustafa Akıncı AB üyelik statüsüyle uyumlu olmayan konumlarını terk etmelidirler
Güney Kıbrıs hükümeti, Türkiye ve Mustafa Akıncı’yı, Nicos Anastasiades’in aleni hodri meydanına yanıt vermeye ve bir Avrupa Birliği üye devletinin statüsüyle uyumlu olmayan konumlarını terk etmeye çağırdı.
Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Mustafa Akıncı’nın her gün Kıbrıs Rum tarafına sorumluluk yükleme ihtiyacını hissettiğini söyledi.
Sözcü, Türk tarafının, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasına yer alan müzakerelerin çıkmaza girmesinden sorumlu olmasında dolayı bu tavrı sergilediğini belirtti.
Türkiye’nin Crans-Montana müzakereleri sırasında Kıbrıs’ta garantiler ve müdahale hakkını muhafaza etmesi üzerinde ve adadaki askeri varlığının kalıcı kılınmasında ısrar etmesinden dolayı müzakerelerin başarısız bir şekilde sonuçlandığını ifade eden Sözcü, Türk tarafının pozisyonları, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kıbrıs Türk müzakereci Özdil Nami’nin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda teyit edildiğini söyledi.