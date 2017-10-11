Rum Sözcü Christodoulides: BM Genel Sekreteri’nin raporu Kıbrıs’ta çözüm için çabaların devam etmesi gerektiğini söylüyor

Rum Hükümet Sözcüsü Nicos Christodoulides, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’la ilgili raporunda, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmak için çabaların devam etmesi gerektiği mesajını verdiğini belirtti.

Christodoulides, “BM Genel Sekreteri iyi niyet misyonu raporunda, müzakerelerin tarihinde ilk kez önemli ilerleme kaydedildiğini kabul etti, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için harcanan çabaların devam etmesi gerektiği mesajını verdi” dedi.

Sözcü, raporda ilk kez güvenlik ve garantiler bölümünün özlü görüşmesi, görüş birliğine varılan çerçevede harita değişimi, olası bir çözümün ekonomik yönleri üzerinde bir çalışma için uluslararası mali kuruluşların katılımı, ayrıca Avrupa Birliği’nin müzakerelerine önemli katılımı gibi kazanımlar olduğunu kaydetti.

Raporda AB kuruluş ilkelerine ada toprağının tamamında saygı gösterilmesi gerektiğinin belirtildiğine dikkati çeken Christodoulides, Genel Sekreterin güvenlik ve garantiler bölümünün önemini de vurguladığını, Garanti Anlaşması’nın ve müdahale haklarının yapabilirliğinin olmadığı konularında, ayrıca güvenlik ve garantiler bölümünde ilerlemenin çabaların nihai sonucunu belirleyeceği gerçeği üzerinde görüş belirttiğine işaret etti.

Hükümet Sözcüsü, BM Genel Sekreterinin başından beri, nihai sonuç için hiç kimseyi bilinçli olarak suçlamayacağına, çünkü görevinden kaynaklanan böyle bir yetkisi olmadığına açıklık getirdiğini, çünkü raporuyla bu çabanın devam etme olasılığını açık bırakmak istediğini de vurguladı.

Nikos Christodoulides, Kıbrıs’ta bir çözüme varmak için sebat, tutarlılık ve her şeyin ötesinde ciddiyet gerektiğine dikkati çekti; müzakere sürecindeki çok önemli gelişmelere ve bir çözüm bulunmasına yaklaşmaya yol açanın Anastasiadis’in bu yaklaşımı olduğunu kaydetti.

Hükümetin aynı şekilde çalışmaya devam edeceğinin sözünü veren Christodoulides, Türkiye’nin, Garantiler Anlaşmasının ve müdahale haklarının devam etmesine yönelik kabul edilmez ısrarına da değindi; Crans Montana müzakerelerinin sonuçları için kimin suçlanacağının belli olduğunu, ülke içinde bazılarının bu sonuçtan Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nı suçlamasının çok kötü olduğunu, belki de bu duruşun gelecek yıl yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili raporu Birleşmiş Milletler’de (PDF belgesi olarak dağıtıldı.

Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuyla ilgili Antonio Guterres`in raporu, 28 Eylül’de Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine verilen ve Kıbrıs Haber Ajansı tarafından yayınlanan gelişmiş kopyanın aynısı oluyor.

Rapor, 15 Mayıs 2015 ile 11 Ağustos 2017 arasındaki dönemi kapsıyor ve Özel Danışman Espen Barth Eide liderliğinde, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafları arasında yer alan müzakerelerle ilgili iyi niyet misyonunun yürüttüğü faaliyetler üzerinde yoğunlaşıyor.