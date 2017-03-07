Rum Sözcü: Anastasiades ve AB liderleri dört özgürlük konusunda aynı görüşü paylaşıyorlar

Rum Hükümet Sözcüsü ,Nikos Anastasiades ve AB üye ülkelerinin Türk vatandaşları için dört özgürlük konusunda aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.

Pazar günü açıklamalarda bulunan Sözcü, hükümetin kendi inisiyatifiyle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile telefonda konuştuğunu ve cumartesi günü Eide – Akıncı arasında yapılan görüşme hakkında bilgi almak istediğini söyledi.

Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklamalardan hariç, Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasına dönme konusundaki görüşleri için yeni bir gelişme olmadığını ifade eden Sözcü, “Sayın Akıncı’ya ve herkese müzakere masasında ciddiyetlik ve kararlılık sağlanması mesajını vermek istiyoruz” dedi ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması olanaklarının yalnız müzakere masasında ele alınabildiğini vurguladı.

Sözcü, devamla, mevcut durumun ne Kıbrıslı Rumlar ne de Kıbrıslı Türkler için bir çözüm olduğunu ve mevcut durumun en çok Kıbrıslı Türkleri etkilendiğini KKTC’nin tanınmasının mümkün olmadığını belirtti.

“Bundan dolayı, herkesin müzakere masasında kendi yükümlülüklerini üstlenmesi gerekir” diyen Sözcü, olumlu bir sonuca varılabilmek için önemli anlaşmazlıkların üstesinden gelmemiz gerekir, dedi.

Cenevre’de Kıbrıs için yapılan konferans sırasında garantiler anakronik sistemini sona erdirmek amacıyla önemli bir diyaloğun başlatıldığını ifade eden Sözcü, “ilk kez garantiler konusu ele alındı ve ilk kez olarak tüm ilgili taraflar konu üzerinde görüş teatisinde bulundular” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının söz konusu diyaloğa Cenevre’de devam edileceği görüşünde olduğunu ifade eden Sözcü, Nikos Anastasiades’in böyle bir toplantıya katılması konusunda hazır olduğunu teyit ederek diğer tarafın da iyi niyetli olmasını diledi.

Avrupa Komisyonu’nun dört özgürlük ile ilgili konusunu Portekiz’de ikamet eden Brezilya vatandaşlarının durumu ile kıyaslayarak ele alındığı yönündeki haberlerle ilgili bir soruya Sözcü, her durumun değişik olduğu yanıtını verdi.

Portekiz ve Brezilya durumunun dört özgürlüğe bağlı olmadığına işaret eden Sözcü, Kıbrıs Rum tarafının konu üzerindeki görüşünün açık ve net olduğunu, Avrupa Birliği’ni ve AB üye ülkelerini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

İki önemli gelişmeye atıfta bulunan Sözcü, ilk gelişmenin, Nikos Anastasiades’in mektubunda tepkiler olduğunu ve bunların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin görüşünü ve Anastasiades’in konu üzerindeki yaklaşımını paylaştığını gösterdiğini belirtti.

İkinci önemli gelişme ile ilgili olarak ise Sözcü, Cumhurbaşkanı’nın 8 Mart tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı ve 9 Mart tarihinde Avrupa Komisyonu’nun Başkanı ile ayrı ayrı görüşeceğini ve devamla AB Zirvesine katılacağını açıkladı.