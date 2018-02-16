Rum Sözcü:  Anastasiades Spehar’a Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması konusunda fikirlerini iletti

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, Nikos Anastasiades’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman yardımcısı Bayan Elizabeth Spehar’a Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla diyaloğun nasıl yeniden başlaması ve bunun gerçek olumlu sonuçlar sağlaması için fikirlerini ilettiğini söyledi.

Sözcü, Kıbrıs sorunundaki çözüm müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemlerini sona erdirmesinin şart olduğunu da vurguladı.

Bayan Spehar’ın, Anastasiades’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yaşanan olaylardaki açık ve net görüşü dâhil fikirlerini BM Genel Sekreteri’ne aktaracağını ifade eden Sözcü, Spehar’ın Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı ile de bir görüşme yapacağı görüşünü dile getirdiğini belirtti.

Anastasiades’in BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsünün Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki eylemleriyle ilgili açıklamasından duyduğu hoşnutsuzluğu ifade edip etmediği ile ilgili bir soruya Sözcü, Anastasiades’in inisiyatifi üzerine Spehar ile yapılan görüşme sırasında BM veya bazı hükûmetlerin beyanatlarının genel olarak ele alındığını söyledi.

Türkiye’nin 22 Şubat tarihinde NAVTEX’i (seyrüsefer talimatı) yenilemesi durumunda Lefkoşa’nın tepkisinin ne olacağıyla ilgili başka bir soruya Sözcü, “çok senaryolar var ve çeşitli senaryolar üzerine yorumlar yapmak doğru değildir” yanıtını verdi.

“Ortaya çıkacak her hangi bir durumu ele almaya hazırız. Alternatif düşünceler var, alternatif senaryolar var. Kıbrıs Cumhuriyeti, sonuçlar ve duruma göre girişimlerde bulunacak” şeklinde konuşan Sözcü, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi enerji planlarına başlamasından itibaren karşı karşıya bulunduğumuz bir durumudur bu” dedi.

“Gerçekten gerginlik arttı” diyen Nikos Christodoulides, Kıbrıs’ın MEB’inde bir kriz yaşanması çerçevesinde Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeninde başlamasının mümkün olup olmadığıyla ilgili başka bir soruya Sözcü, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde böyle bir durum yaşanırken müzakereler yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Nikos Anastasiades’in ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’ye temasları ve Türkiye Başbakanı Binalı Yıldırım’ın Almanya’ya yapacağı ziyareti ışığında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile temasta bulunup bulunmadığıyla ilgili bir soruya Sözcü “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inde karşı karşıya bulunduğumuz durum hakkında yardımcı olacak olan herkes bilgilendirildi” dedi.

Sofya’da yapılacak AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısının (Gymnich) cuma günkü çalışmalarına Türkiye dâhil aday ülkelerin Dışişleri Bakanlarının davet edildiği toplantında, Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides’in konuya atıfta bulunup bulunmayacağıyla ilgili bir soruya Sözcü, toplantıya Türkiye’nin Avrupa İşlerden Sorumlu Bakanı’nın katılacağı ve Dışişleri Bakanı Kasoulides’in konuyu gündeme getireceği yanıtını verdi.

Başka bir soruya Sözcü, çarşamba akşamı NAVTEV talimatlarının yayımlanmasından sorumlu olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Operasyonlar Merkezi’ne belli bölgelerde tatbikatların yapılması konusunda iki başvuru sunulduğunu NAVTEX’in, blok 3 içerisinde değil MEB’deki Blok 3’ün iki bölgesinde, gerçek mermi kullanılacak tatbikatları yönetmek için kuzey ve güneyi kapsadığını söyledi.

Sözcü, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından perşembe akşamı için Kıbrıs’ın MEB’indeki belli bölgeler için yayımlanan NAVTEX’lerin Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) ve Rusya Federasyonu’nun talebiyle yayınlandığını belirtti.

Sözcü, ancak UNİFİL’ın hava durumundan dolayı kendi tatbikatını yapmama kararı üzerine NAVTEX için başvurusunu geri çektiğini ve bundan dolayı yayınlanan iki talimattan birinin iptal edildiğini açıkladı.