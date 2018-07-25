Rum Sözcü: Anastasiades BM Genel Sekreteri’nin Çerçevesi esasında barış müzakerelerine hazır olduğunu söyledi

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Nicos Anastasiades’in, geçen Temmuz 2018’de Crans Montana’da kalındığı yerden ve BM Genel Sekreteri’nin Çerçevesi esasında Kıbrıs müzakerelerinin başlamasına hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

Anastasiades’in BM Genel Sekreteri’nin temsilcisi Jane Holl Lute ile üç saate yakın süren görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapanProdromou, görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtti.

Lute daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lute Salı sabahı (bugün) New York’a hareket edecek. Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre, temsilci Atina, Ankara, Londra ve Brüksel görüşmeleri onaylandıktan sonra Avrupa’ya geri dönecek. Lute’nin eylül ayı başında ilgili taraflarla temasları hakkında BM Genel Sekreteri’ne bir rapor sunması bekleniyor.

Prodromou yazılı açıklamasında, görüşmede Cumhurbaşkanı’nın BM temsilcisine Kıbrıs Rum tarafının görüşleri ve olumlu yaklaşımıyla ilgili ayrıntılı bilgi verme fırsatı bulduğunu, Anastasiades’in Lute’ye Türk tarafının da olumlu yaklaşım göstermesi halinde müzakerelerin yeniden başlayabileceğini ifade ettiğini vurguladı.