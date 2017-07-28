Rum Sözcü: Akıncı Crans-Montana’da olanlarla ilgili gerçekleri saptırıyor

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides perşembe günü yaptığı açıklamada,Mustafa Akıncı’nın İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yer alan Kıbrıs konferansında olanlarla ilgili gerçeği saptırdığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Sözcü, Akıncı’nın, Anastasiadis ve Kıbrıs Rum toplumunu suçlama amacıyla, Kıbrıs sorununun çözümü için hazırlanmadıklarını söyleyerek ‘çarpıtılmış ve gerçek olmayan bilgiler’ verdiğini belirtti.

Kıbrıslı Türk liderin girişimlerinin, aralarında, Garantiler Anlaşması’nın devamı, müdahale hakları ve Türk askerlerinin Kıbrıs’ta kalıcı varlığı gibi kendi taleplerinin de bulunduğu, Türkiye’nin uzlaşmaz görüşlerini haklı çıkarma girişimi olduğunun açık olduğuna işaret eden Christodoulides, Türk tarafının Güzelyurt’un bir bölümün geri verilmesi ve köy halkının karşı görüşüne rağmen Maronit köylerinin geri verilmesi olmadan, toprak ayarlamalarıyla ilgili açık olmayan görüşlerinin aynı çerçevede olduğunu kaydetti.

Hükümet Sözcüsü şöyle dedi:

“Crans-Montana’daki önemli müzakereler sırasında ne olduğuna ilişkin Sayın Akıncı’nın rolünü veya var olmayan rolünü yorumlamak istemiyoruz. Sayın Akıncı bu asılsız bilgileri vermek yerine duruşunun Kıbrıs Türk toplumuna yardımcı olup olmayacağının ve Türkiye’nin görüşleriyle aynı çizgide yaklaşımlarının Kıbrıslı Türklerin geleceğini gerçekten koruyup korumayacağını aksettirmek onun tercihine kalmıştır.”

Herkesin müzakere masasındaki önerileriyle ve Kıbrıs sorununa çözümde genel yaklaşımıyla değerlendirildiğini ifade eden Sözcü, Crans-Montana’da, sadece Kıbrıs Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi içerisinde somut öneriler yaptığını, maalesef Türk tarafından ne sözlü ne yazılı yanıt alındığını vurguladı.

Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, “Eğer Sayın Akıncı, Kıbrıs sorununa, BM kararları çerçevesinde, Avrupa Birliği ilke ve değerlerinde gerçekten kapsamlı bir çözüm istiyorsa, o zaman Türkiye’yi, Cumhurbaşkanı’nın dünkü çağrısına yanıt vermeye ikna eder” şeklinde konuştu.