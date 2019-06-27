Rum Sözcü: ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rolünü tanıması çok önemli

Rum Hükümet Sözcsü Prodromos Prodromou yaptığı yazılı açıklamada “ABD’nin Doğu Akdeniz gibi jeostratejik öneme sahip bir bölgede Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rolünü tanımasını çok önemli olarak görüyoruz”.

“Ülkemize verdiği önemi selamlıyoruz ve bunun Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesini etkilediğine inanıyoruz” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgede sunduğu kolaylıklarla ilgili olarak Prodromou bunun zaman içinde “2006’da Lübnan krizi sırasında ve 2013 – 2014’te kimyasal silahların Suriye’den uzaklaştırılması konusunda uluslararası toplumun aldığı kararların uygulanmasında” olduğu gibi insan doğalı kolaylıklar olduğunu belirtti.