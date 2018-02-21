Rum Siyasi liderleri oy birliğiyle Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki eylemlerini kınadılar

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, siyasi partilerin liderlerinin oybirliğiyle Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) faaliyetlerini kınadıklarını, Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi egemen haklarını koruması amacıyla harcadığı çabalarını ve Kıbrıs’ın kendi enerji planlarına devam etmesini desteklediklerini söyledi.

Nikos Anastasiades’in başkanlığında çarşamba günü Başkanlık Sarayında siyasi partilerin liderlerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Sözcü, toplantının ardından basın mensuplarına yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Sözcü, Anastasiades ‘in siyasi partilerin liderlerini Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki eylemleri ve aynı zamanda, Kıbrıs hükümetinin durumla ilgili şu ana kadar yaptığı çalışmalar ve yapacağı girişimler hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Sözcü, siyasi partilerin liderleri mevcut durum ve hükümetinin üstlenmesi gerektiği girişimlerle ilgili kendi görüşlerini ifade ettiklerini belirtti.