Rum Savunma Bakanı: Kıbrıs ile komşu ülkeler arasında kurulan üçlü işbirliği adanın bölgede önemli bir rol oynadığını gösteriyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides, Kıbrıs’ın coğrafi konumu nedeniyle zaman zaman zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu ancak Mısır, İsrail, Ürdün ve Lübnan dâhil komşu ülkeler ile kurulan üçlü işbirliği ile ikili ve üçlü ilişkilerle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile bölge arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Bakan, Larnaka’da Güvenlik ve Savunma Akademisi tarafından düzenlenen bir seminer sırasında yaptığı konuşmada, yeni asimetrik tehditlerin ortaya çıkması, sorunların bütünsel bir yaklaşımla ele alınması ihtiyacının önemine işaret ettiğini belirterek, aynı zamanda yeni sorunların ele alınması için ülkeler arası güçlü bir işbirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin Güney Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji gelişmelerine ilgi gösterdiğini ifade eden Bakan Aggelides, Avrupa Komitesi’nin East Med boru hattının kendi planlarına dâhil ederek konunun önemli boyutunu anladığını söyledi. Ve East Med projesinin tüm Avrupa Birliği için önem taşıyan bir proje olarak nitelendiğini ve bundan dolayı proje için yapılan araştırmaları finanse ettiğini söyledi.

Bakan, devamla, Kıbrıs- İsrail ve İtalya- Yunanistan arasında East Med projesi üzerindeki anlaşmalara değindi ve jeopolitik önem taşıyan gelişmeler; siyasi ve ekonomik düzeyde birçok faydalar sağladığını ve Kıbrıs’ın stratejik konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Kıbrıslı Bakan, Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de, üçlü ortaklıklar ve sinerji mekanizmaları ve Med 7 gibi diğer girişimler yoluyla, siyasi ve ekonomik işbirliğinden kültür, yenilik, eğitim ve güvenliğe kadar geniş bir alan yelpazesini kapsayan bir istikrar sütunu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki faaliyetlerine de değinen Bakan, Ankara’nın Kıbrıs’ın kendi deniz bölgelerindeki egemenlik haklarını ihlal etmeye son vermesi için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk çerçevesinde tüm uluslararası örgütler ve tüm stratejik ortakları nezdinde girişimlerde bulunacağını söyledi.

Bakan, Kıbrıs’ın Türkiye’nin eylemlerine rağmen, kendi enerji planlarına normal bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kha