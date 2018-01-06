Rum Savunma Bakanı Fokaides: Kıbrıs ilk kez konumunu kendi çıkarlarına hizmet için kullandı

Rum Savunma Bakanı Christoforos Fokaides, Kıbrıs’ın bölgede jeo politik rolünü artırmasına yönelik kapsamlı politikası çerçevesinde son yıllarda elde etmeyi başardığı şeylerin, ülkeyi bir güvenlik kalesi hale getirdiğini ve kendilerine tarihte ilk kez, kendi ulusal çıkarları için büyük jeo politika görüşünü kullanma fırsatı verdiğini vurguladı.

Cuma günü Lefkoşa’da ikinci kez yer alan Savunma Diplomasisi ve Uluslararası İlişkiler toplantısında bir konuşma yapan Fokaides, savunma alanında, öncelikle askeri işbirliği için anlaşma ve programlara, Bakan ve üst düzey yöneticilerin ziyaretlerine, Mısır ve İsrail, Lübnan ve Ürdün’le üçlü görüşmelere, ayrıca Yunanistan’la işbirliği halinde çeşitli girişimlere değindi.

Christoforos Fokaides konuşmasında, Kıbrıs’ın MED7 Grubu Savunma Bakanları toplantısı girişiminden de söz etti ve PESCO’nun kuruluşunu ve Kıbrıs için stratejik önemini ayrıntılı biçimde anlattı.

Fokaides, “Son yıllarda Kıbrıs’ın jeo politik rolünü artırmak için kapsamlı bir poitika çerçevesinde elde edilenler, Kıbrıs’ı güvenlik sağlayan bir ülke konumuna getirmiştir. Bu bizim tarihte ilk kez büyük jeo politik görüşümüzü kendi ulusal çıkarlarımızın yararına kullanma, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi ve diplomatik yönden güçlendirmek, geçerliliğini, güvenilirliğini ve devletimizin ve uluslararası alanda, özellikle Avrupa Birliği içerisinde gücünü artırma fırsatı vermiştir” şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı, bunun Kıbrıs sorunuyla ilgili, özellikle güvenlik ve garantiler konularında görüşlerinin daha güçlü ve görüşlerini savunmada daha güvenilir hale getirmede katkıda bulunduğuna da işaret etti.