Rum Savunma Bakanı: Deniz Kuvvetleri için Stratejik bir öncelik, Pesco kapsamında açık deniz için üç yeni gemi

Rum Savunma Bakanı Christoforos Fokaides, çarşamba günü Deniz kuvvetlerinin koruyucusu Aziz Nikolas Günü kutlamaları nedeniyle Mari’de bulunan “Generel Evaggelos Florakis” Deniz Üssünde yaptığı konuşmada Milli Muhafız Ordusunun Yeniden Yapılandırılması ve Modernizasyonu planının ilk aşamasında Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilerek geliştirilmesinin yer aldığını söyledi.

Savunma Bakanı selamlama konuşmasında, deniz ve enerji güvenliği koşullarının oluşturulmasına yardımcı olmamız gerektiği ve Doğu Akdeniz’de yeni zorluklar ve tehditlerin göğüslenmesi için, kendi olanaklarıyla ve dost komşu ülkelerle işbirliği yapan modern bir donanmaya ihtiyaç duyulan bir dönemde bunun farklı olamayacağını vurguladı.

Bakan artık laftan pratiğe geçildiğini ve bir aydan az bir zaman içinde, İsrail’den alınan –ve geçen eylülde denize indirilen ve yüksek teknolojisi ve geliştirilmiş sistemi üzerinde Kıbrıs personelinin eğitildiği – ilk açık deniz gemisinin Milli Muhafız Ordusu Donanmasına katılacağını duyurdu.

Bakan sözlerine devam ederek, aynı anda, yılsonuna kadar iki yeni geminin daha satın alınmasına karar verileceğini, ilgili ihalenin tamamlandığını ve bu ihalelerin değerlendirilmesi aşamasında bulunduğunu açıkladı ve donanmanın ayrıca pek yakında süratli iki gemiyle daha güçlendirileceğini dile getirdi.

Bakan bu eklemelerle ve deniz donanma sisteminin çok yakında radarların menzilinin güçlendirilmesiyle, Deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesinin tamamlanmış olacağını açıkladı. Önemli olan başka diğer bir şeyin de, Deniz Kuvvetlerinin profesyonel personelle tahkimi olduğunu belirtti. Sözleşmeli Askerlerin başarılı entegrasyonunun, Deniz kuvvetlerine daha fazla kalite kattığını ve operasyonel yeteneklerini önemli ölçüde güçlendirdiğini kaydetti.

Fokaides, askeri açıdan Deniz Kuvvetlerinin önemini kararlı bir şekilde yükseltecek olan şeyin buradaki Deniz Üssü olduğunu belirtti ve “iyileştirme ve Üssün elektronik olarak kontrol çalışmalarının ilk aşamasının son dönemde açılan ihalelerle başlatıldığını söylemeliyim. Buradaki Deniz Üssüne dost ülkeler tarafından gösterilen ilgiyle ve gerek ikili ilişkiler gerekse AB çerçevesinde, önemli sayıda savaş gemilerinin burada konuk edilmesiyle, geniş bölgede veri teatisi için önemli şartlar oluşturulmaktadır”.

“Bu nedenden dolayı, ta başından beri, Kıbrıs’ın kurucu üyesi olduğu, Kalıcı Yapısal İşbirliği PESCO çerçevesinde, Ziği Deniz Üssü ve Baf Hava Üssünde gerekli altyapı ve kolaylıkları sunmaya istekli ve hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Buna katılımımızdan ülkemizin elde edeceği yararlar açık ve inkâr edilemez. AB, güvenliği, vatandaşlarını ve çıkarlarını korumada ne kadar çok güçlenirse, Kıbrıs’ın güvenliği de o kadar artar”.

Etkinlikte, EXOCET kıyı sistemleri tatbikatı da yer aldı, son dönemde özel Sualtı Komando Kuvvetler için satın alınan modern araçlar tanıtılarak, terörle mücadele biriminin denizde insan kurtarma operasyonları tanıtıldı.

Bakan, kutlamalardan sonra Milli Muhafız Ordusu Komutanı eşliğinde Ziği bölgesine geçerek, Kıbrıs Komando Yönetimi ve İsrail Özel Kuvvetlerinin yerleşim bölgelerinde gerçekleştirdikleri “Nikoklis – David” operasyonunu izledi.