Rum Savunma Bakanı: Çözüm için tek seçenek diyalog

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının tek yolunun diyalog olduğunu belirtti. Ağustos 1964’te Kuzey Batı Tylliria’daki çarpışmalarda hayatını kaybeden Milli Muhafız Ordusu askerleri ve gönüllüler için Baf ilçesinde Pachyammos’ta yapılan anma töreninde konuşan Bakan, Nicos Anastasiades’in Kıbrıs Rum tarafının BM kararları ve AB ilkeleri temelinde bir çözüme ulaşmak için müzakerelere Guterres çerçevesinde, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Angelides, Anastasiades’in yorulmadan bu yönde çalışma yaptığını söyledi. Amacın gelecek kuşaklara özgür, birleşik, Türk işgal ordusu ve bölücü hatların olmadığı bir ülke bırakmak olduğunu ifade etti.

Savunma Bakanı, BM Genel Sekreteri’nin yeni girişiminin ve Anastasiades’in çabalarının içte birlik gerektirdiğini belirtti.