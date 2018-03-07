Rum Savunma Bakanı Aggelides Brüksel’de Mogherini, Kammenos ve General Kostarakos ile görüştü

Görevini yeni devralan Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides, AB Konseyi Dışişleri toplantıları dolayısıyla bulunduğu Brüksel’de bir dizi ikili görüşme yaptı.

Aggelides , AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos ve AB Askeri Komitesi Başkanı General Michael Kostarakos ile bir araya geldi.

Mogherini ve Aggelides, AB-NATO işbirliği ve AB’nde Sürekli Yapısal Savunma İşbirliği (PESCO) konularında görüş alışverişinde bulundular.

Yüksek Temsilci, AB’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji politikasını desteklemeye devam edeceğini tekrarladı.

Savunma Bakanı da, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın çeşitli yapılarına katılmayı sürdürmeyi arzu ettiğini, Avrupa Dış Hareket Hizmeti ve mevkidaşlarıyla tam işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Savvas Aggelides, Yüksek Temsilci’ye, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki ihlalleri hakkında bilgi verdi; AB Konseyi Başkanı’nın konuyla ilgili son açıklamalarına değindi.

Aggelides, Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Panos Kammenos ile de görüştü; her iki taraf da birbirlerine Türkiye’yle ilgili sıkıntılarını aktardılar.

Savvas Aggelides’ in, AB Askeri Komitesi Başkanı Michael Kostarakos ile görüşmesinde de, Savunma Bakanlığı ve Milli Muhafız Ordusu’nun AB Askeri Komitesi’yle işbirliğinden, AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası içerisinde daha fazla işbirliği yapabileceği alanlardan söz edildi.

Konsey’de de PESCO, AB-NATO işbirliğinin uygulanmasına ilişkin Yol Haritası konuşuldu.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in de hazır bulunduğu görüşmede, özellikle AB-NATO işbirliğinin uygulanma durumu üzerinde duruldu.

Savunma Bakanı son gelişmelere değindi; NATO üyesi olmayan AB üyesi ülkeler tarafından gösterilen esneklik ve desteğe bağlı olduğunu kaydetti.

Aggelides, bu operasyonun ancak AB’nin dâhiliyet prensiplerine tam saygı, karşılıklı davranış ve karar alma bağımsızlığıyla tam işbirliği ve üye ülkelerin dâhil olmasının süreceğini vurguladı.

Savunma Bakanı, kısa dönemde önemli ilerlemeler sağlandığını, katılımcı ülkelerin, genelde kendisinin ve vatandaşlarının daha güçlü ve daha güvenli bir Avrupa için savunma kapasiteleri üzerinde ortak gelişme hedeflerinin elde edilmesi için Kıbrıs ortak taahhüdünü teyit etti.