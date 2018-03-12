Rum milletvekillerinin girişimiyle Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Maraş’ı ziyaret edecek Reviewed by Momizat on Mar 12 . Hacıyeorgiu, “Türk işgalinin bir zayıf noktası varsa, bunun Maraş olduğunu” da ileri sürdü. AKEL Avrupa Parlamentosu AP üyesi Takis Hacıyeorgiu, Fileleftheros g Hacıyeorgiu, “Türk işgalinin bir zayıf noktası varsa, bunun Maraş olduğunu” da ileri sürdü. AKEL Avrupa Parlamentosu AP üyesi Takis Hacıyeorgiu, Fileleftheros g Rating: 0