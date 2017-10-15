Rum Meclisi, garantilerin sona erdirilmesi konusunda bir karar onayladı

Rum Meclisi’nin cuma günü yapılan genel oturumunda garantilerin sona erdirilmesi ve adanın askerden arındırılması konusunda bir karar onaylandı ve aynı zamanda, Rum lider Nikos Anastasiades’in Kıbrıs sorununa garantilerin devam etmesine izin vermeyen, adada yabancı orduların varlığına son veren bir çözüm buluması çağrısında bulunuldu.

Söz konusu karar Ekologlar – Vatandaşlar İttifakı tarafından sunuldu.

Parlamenterler ayrıca, KKTC’nin Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden Kıbrıslı Rumlara gönderilen insani yardımdan harç almasıyla ilgili kararın Üçüncü Viyana anlaşmasına karşı olması konusunu da gelecek toplantı sırasında tartışmaya karar verdi.

Kararda, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı, Kıbrıs vatandaşlarının insan hakları ve temel özgürlüklerine saygı duyması çağrısında bulundu.

Kararda ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ile egemenliğinin restore edilmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Parlamento, adanın askerden arındırılması perspektifiyle Türk ordusunun adadan ayrılmasını talep etti.

Kararda, Kıbrıs sorununa bulunacak olan kapsamlı ve üzerinde anlaşmaya varılan çözüm çerçevesinde yabancı garantiler, yabancı ordular ve garanti haklarına yer verilmemesi gerektiği belirtildi.

Parlamento, garantör ülkelerinin garantörlük Anlaşmasının; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve güvenliğini koruması konusunda başarısız olduklarını ve garantör ülke olan Türkiye’nin garantörlük Anlaşmasının hükümlerini istismar ederek 1974 yılında uluslararası hukuka aykırı olarak adayı istila ve işgal etti ve bunu yapmaya devam ettiğini iddia etti.

Kararda, garantiler ve güvenlik konusunun Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasıyla ilgili çalışmalarda olumlu sonuca varılmasına katkıda bulunan ve Kıbrıs halkı için büyük önem taşıyan bir konu olduğu belirtildi.

Parlamento, ayrıca, üçüncü ülkelerinin adada garantiler ve müdahale haklarına sahip olmalarının anakronik bir sistem olduğunu ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Kha