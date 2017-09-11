Rum Meclisi Başkanı,Genel Kurulu Brüksel’de yaptığı temaslar hakkında bilgilendirdi

Rum Meclisi Başkanı Demetris Syllouris, cuma günü yapılan Genel Kurul sırasında Kıbrıslı parlamenterleri Brüksel’de yaptığı üç günlük çalışma ziyaretinin sonuçları hakkında bilgilendirdi.

Syllouris, Brüksel’de yaptığı görüşmeler sırasında Avrupalı yetkililerle Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Türkiye- AB ilişkileri, Brexit ve göç krizi konularını görüştüğünü söyledi.

Tüm yetkililerin, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan tüm çalışmaların BM çerçevesinde olması gerektiğine işaret ettiklerini ifade eden Meclis Başkanı, Brüksel ziyareti sırasında, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, , İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Dimitris Avramopulos ve İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Kıbrıslı Komiser Hristos Stylianides ile ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Syllouris, ayrıca, Avrupa Parlamentosundaki Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber, Avrupa Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella, Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grup Başkanı Syed Kamall, Avrupa Birleşik Solu – İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) Başkanı Bayan Gabriele Zimmer, AP Yeşiller Grubu Eş Başkanı Philippe Lamberts ve Doğrudan Demokrasi ve Özgürlük Avrupası grubun Başkanı Nigel Farage ile de ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Tajani ile yaptığı görüşmeye değinen Meclis Başkanı, Tajani’yi Kıbrıs’ı ziyaret etmesi ve Temsilciler Meclisi’nin Genel Oturumunda konuşması için davet ettiğini ve Tajani’nin daveti kabul ettiğini belirtti.

Tajani’nin 2017 yılı sonunda adada gelmesini bekleniyor.

Syllouris, Tajani’nin Kıbrıs’a dayanışmanı ifade ederek Kıbrıs sorununa Avrupa ilkeleri temelinde bir çözüm bulunması ve Türk işgalinin sona ermesini desteklediğini söylediğini belirti.

Avramopoulos ile yaptığı görüşmeye değinen Meclis Başkanı, Komiser’in Avrupa’nin Kıbrıs’ın yanına bulunduğunu ve Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nin köşesi olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Kıbrıslı Komiser Stylianides ile görüştüğünü ifade eden Syllouris, görüşme sırasında Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesindeki rolü ve Kıbrıs’ın bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını vurguladığını söyledi.

Weber ise, Kıbrıslı vatandaşlarının Avrupa vatandaşları olarak diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olduklarını ifade ettiğini belirten Demetris Syllouris, söz konusu hakların korunmasının önemine işaret etti.

Pitella ile yaptığı görüşme sırasında Türkiye`nin güneyinde inşa ettiği Akkuyu Nükleer Santrali konusunun ele alındığını ifade eden Syllouris, Pitella’nın Avrupa Birliği’nin söz konusu santralın inşa edilmesine karşı olduğunu ve aktif bir şekilde protesto etmesi gerektiğine işaret ettiğini söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Pitella, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını desteklediğini söyledi.

Kamall ile yaptığı görüşme hakkında Kıbrıslı parlamenterleri bilgilendiren Meclis Başkanı, Kamall’ın müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlaması ihtiyacına işaret ederek Akkuyu Nükleer Santrali için endişelerini ifade ettiğini söyledi.

Kamall ve Syllouris arasındaki görüşme sırasında BREXİT konusu da ele alındı ve Kıbrıs ile Britanya arasındaki işbirliğinin devam edeceğine işaret edildi.

Bayan Zimmer ile yaptığı görüşme hakkında Syllouris, Bayan parlamenterin Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunmasının önemine işaret ettiğini ifade ederek, Zimmer’in müzakerelerin BM himayesinde yeniden başlaması gerektiğini de söylediğini belirtti.

Lamberts ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Syllouris, Lamberts’in Kıbrıs halkına desteğini teyit ettiğini ve Türkiye’deki gelişmeler hakkında endişelerini ifade ettiğini söyledi.

Syllouris, son olarak, Farage ile yaptığı görüşme hakkında konuşarak, Avrupalı Parlamenterin Türkiye’nin Erdoğan’ın tavrından dolayı Avrupa Birliği’ne katılmasının mümkün olmadığını vurguladığını söyledi.

Kha