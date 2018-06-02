Rum Meclisi Başkanı Syllouris:Türkiye bizi AKPM Konferansı’na davet etmedi ve toplantıyı iptal etti

Rum Meclisi Başkanı Demetris Syllouris, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Parlamento Başkanları Konferansı’nı Haziran seçimleri dolayısıyla iptal etmemiş olsaydı Kıbrıs Parlamentosu’na resmi davet gelmediği için bunu AKPM’nın yapmış olacağını söyledi.

Genel Kurul’a Cuma günü konuyla ilgili bilgi veren Syllouris, bu yıl Konferansın Eylül’de Ankara’da yapılmasının planlandığını ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı’nın AKPM Başkanı’na bir süre önce bir mektup göndererek Türkiye’deki erken seçim dolayısıyla Ankara’daki Konferansın yapılmayacağını bildirdiğini, dolayısıyla AKPM ve TBMM’nin konferansı ertelemeye karar verdiklerini belirtti.

Demetris Syllouris, Genel Kurul’a açıklamasında, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımadığı için TBMM Başkanı’nın Kıbrıs Parlamentosu Başkanı hariç tüm AKPM ulusal parlamentoları başkanlarına Kasım 2017’de davet gönderdiğini kaydetti.

Syllouris, hem Kıbrıs parlamentosunun hem de sonradan AKPM Başkanı olan Kıbrıslı Milletvekili Stella Kyriakides’in, tüm parlamento başkanlarına aynı şekilde davet yapılmadığı için Konferans’ın yapılmayabileceği söylediklerini bildirdi; Kyriakides’in bu görüşü, AKPM Komite Başkanlığı ve Bürosu üyelerinin ilke konusu olarak ifade ettiğini anlattı.