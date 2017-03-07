Rum Meclisi Başkanı Syllouris: Kıbrıs sorunun çözümü Türkiye’ye bağlıdır

Rum Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris, “ulusal sorunumuzun çözümü, kesinlikle bize değil, ama aslında değişmez tavrıyla Kıbrıs halkının, devredilmez ve dokunulmaz hakları olan, özgürlük, güvence ve eşitlik bazında insan haklarını çiğneyen Türkiye’ye bağlıdır” dedi.

Pedoula toplumu şehitlerinden Aristidis Charalambos’un anısına düzenlenen yıllık anma töreninde konuşan Syllouris, “vatanımız, ortaya çıkan tüm sorunların çözümüne sadakatle yaklaşılmasını ve Kıbrıs’ın güçlü, birleşik ve özgür olması yönünde, ulusal sorunumuza yaşayabilir ve çalışabilir bir çözüm bulunmasına gerekli önemin verilmesini ister “dedi.

Meclis Başkanı sözlerine devamla şunları söyledi: “Buna rağmen, Kıbrıs’ın yeniden özgür olması yönünde bugün bizim ne tür bir mücadele gerçekleştirdiğimizi düşünelim. Hayatlarını fedan edenler önündeki borcumuzu nasıl ödeyebiliriz? Bugüne kadar biz neler yaptık ve Avrupa vatandaşları olarak neler yapıyoruz ve nasıl harekete ediyoruz? Eğer özgür bir Kıbrıs istiyorsak, özgürlük savaşını sadece tipik ve özel bir anı olarak hatırlamamalı, bunu bir kişisel borç olarak algılamalıyız”.

“Faal vatandaşlar olarak, her türlü zorluğu yönetmek için uyanık ve hazır olmalıyız. Kıbrıs için kalkınma ve gelişme beklentilerinden yararlanmalıyız. Şehitlerimizin anısını değerlendirerek, her şekilde, Kıbrıs Cumhuriyetinin ve Helenizm’inin yaşaması için mücadele vermeliyiz”.

“Bu ülkenin geleceği, gençlere dayalıdır ve genç nesillere özgürlük ve eleştiri fikirlerini aşılamalıyız. Düşünceler, bugün dünyayı yöneten alışagelmiş kalıplaşmış tavırlardan uzaklaşma yönünde bir dinamizm aracıdır”.

“Eğer daha iyi bir dünya, farklı bir Kıbrıs istiyorsak, o zaman gençlerimizin topluma katılımlarını teşvik ederek, ufukları açık, doğru değerlendirmeler yapabilen, zorluklara katlanan, farklılıklar ve kalkınmada, karşısındakilerin ve kendi haklarını kabullenen bir toplum yaratmalıyız. Daha yeni ve daha iyi şeyler aramalarını, bilinmeyen ve öngörülmeyen zorlukları yönetme açısından daha bilgili ve olgun olmalarına yardımcı olmalıyız”.

“Aynı zamanda, içtenlik ve kararlılıkla, önemsiz ve siyasete uygun olmayan tavırlara karşı cesaretle durmaya çağrılıyoruz. Özgürlük mücadelesi sonrası, yaptığımız hatalara, izlediğimiz metotlara karşı eleştirilerde bulunabilmemiz çok önemlidir”.

Meclis Başkanı, “toplu olarak ve öz eleştiriyle, tüm sahtekâr eleştirilerden, her türlü yolsuzluk ve hukuksuzluklardan uzak, adil ve eşit bir devlet oluşturmalıyız. Demokratik ve Avrupai bir devlet prototipi oluşturmak, göğüslememiz gereken zorluklar karşısında bize daha çok yarar sağlayacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.