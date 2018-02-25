Rum Meclisi Başkanı Syllouris AB’ye mektup gönderdi ve Türkiye’nin eylemlerini protesto etti

Rum Meclisi Başkanı Demetris Syllouris, Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesindeki eylemleri hakkında Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Parlamento Başkanları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülke, Parlamentolar Birliği’nin Başkanları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Başkanı’na birer mektup göndererek Türkiye’nin eylemlerini protesto etti.

Syllouris, gönderdiği mektupta, Türkiye’nin Kıbrıs deniz alanındaki askeri varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Türkiye’nin eylemlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi egemenlik haklarını kullanmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.

Meclis Başkanı, devamla, Türkiye’nin Kıbrıs’ın deniz alanı, ulusal hava sahası ve sahil şeridinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapmasının Kıbrıs sorununa BM kararları ve topluluk müktesebatı temelinde bir çözüm bulunması çabalarını olumsuz bir şekilde etkilediğini söyledi.

Türk askeri kuvvetlerinin Doğu Akdeniz bölgesinde bulunmasının sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir olay olmadığını ifade eden Syllouris, aynı zamanda Avrupa Birliği ve uluslararası topluluğu ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Syllouris, mektupta, Türkiye’nin eylemlerinin Ankara’nın hassas bir bölge olan Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasını etkilediğini de vurguladı.

Meclis Başkanı, Türkiye’nin eylemlerinin aynı zamanda Avrupa Birliği’nin enerji ve enerji güvenliğiyle ilgili politikalara karşı olan eylemler olduğuna işaret etti.

Syllouris, mevkidaşlarının Türkiye’nin yasadışı eylemlerine son vermesi, uluslararası hukuku ve Avrupa ilkelerini uygulaması ve AB üye ülkelerine karşı üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi amacıyla Ankara’ya baskı yapılması çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı, Türkiye’nin aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi doğal zenginliğini kullanması konusudunda egemenlik haklarına saygı duyması gerektiğine işaret etti.

Demetris Syllouris, son olarak, Ankara’nın tavrının Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasını etkilediğini anlaması gerektiğini vurguladı.