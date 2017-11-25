Rum Meclisi Başkanı Sillouris’in Çin ziyaretinin merkezinde Kıbrıs-Çin ilişkileri var

Rum Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris ile Çin Halk Kongresi Başkanı Zhang Dejiang arasında perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs ile Çin arasında, ortak dayanışma ve anlayış ilkesi temelinde uzun yıllara dayanan sıkı dostluk bağları bir kez daha teyit edildi.

Söz konusu görüşme, Meclis Başkanının Çinli meslektaşının daveti üzerine Çin’i ziyaret etmesi çerçevesinde gerçekleşti.

Meclis tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, Çin Parlamentosu üst düzey yetkililerinin katılımıyla yapılan görüşme sırasında, turizm, ticaret, yenilenebilir kaynaklar, araştırma ve eğitim alanlarında mevcut iyi ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde pratik işbirliği yolları bulunması arzusu vurgulandı.

Açıklamaya göre, Meclis Başkanı, BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi bir ülke olarak Kıbrıs halkının adil mücadelesine Çin’in uzun yıllar verdiği destekten dolayı Zhang’a teşekkürlerini sunarak Kıbrıs ve özellikle de Temsilciler Meclisi’nin “Tek Çin” ilkesine verdiği desteği dile getirerek Kıbrıs’ın, Çin’in AB ile ilişkilerini ilgilendiren konuları ilerlettiğini açıkladı.

Devamla, Syllouris ve Zhang Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” girişimini ve Akdeniz’deki önemli coğrafi konumu temelinde Kıbrıs’ın tüm yönleriyle bu projeye katılımı ve işbirliği beklentilerini tartıştılar.

Zhang son olarak, Meclis Başkanını, Çin Komünist Partisinin 19. Kongresi konusunda bilgilendirdi ve ülkenin iç yönetimi ve dış politikasıyla ilgili, üstlenilen reformların önemine değindi.

Syllouris ayrıca, Çin’e ziyaretinin ilk gününde, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Wang Yajun ile de görüştü. Görüşmede, Kıbrıs ile Çin arasındaki geleneksel dostluk ilişkileri ve mevcut işbirliğinin, Kıbrıs ve Çin’in yararına olacak şekilde daha da derinleştirilmesi yönünde pratik yollar bulunması arzusu teyit edildi. Ayrıca, her düzeyde uzmanlık bilgisi teatisi amacıyla daha sık ziyaretler gerçekleştirilmesi yönünde istek dile getirildi.

Syllouris ayrıca, Çin Dış İşleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Liang Jianquan ile de görüştü. Görüşmede Çin’in eski Kıbrıs Büyükelçisi Zhao Yali de hazır bulundu. Enstitünün rolü ve faaliyetleri konusunda Syllouris’i bilgilendiren Liang, halklar arasında ve özellikle de Kıbrıs ile Çin arasında diplomasi ve ekonomik diplomasinin promosyonu umutlarına değindi.

Bu çerçevede, dünyadaki güncel konular ve araştırma ve uluslararası ilişkiler alanında, Temsilciler Meclis ile Enstitü arasında muhtemel bir işbirliği de tartışıldı.

Pekin görüşmelerinde Meclis Başkanına Çin’in Kıbrıs Büyükelçisi Agis Loizou eşlik etti.