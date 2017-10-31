Rum Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris: Müzakere masasında birlik olmalıyız

Rum Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris, Türkiye’nin aşırı ve kışkırtıcı bir tutum izlediğini, buna karşı Kıbrıs Rum tarafının birlik olması, ülkeyi birleştirecek adil ve yaşayabilir bir çözüm için müzakereler devam etmesi gerektiğini belirtti.

1974’te hayatlarını kaybedenlerin onuruna yapılan anma töreninde konuşan Syllouris, Kıbrıs vatandaşlarının insan haklarını, siyasi, ulusal haklarıyla ülkenin ulusal çıkarlarını koruma gibi tarihi bir yükümlülüğü bulunduğunu ifade etti.

Adada yabancı askerlerin kalacağı, garantiler ve bölünmeyi sağlayacak herhangi bir çözümün kabul edilemeyeceğine işaret eden Meclis Başkanı, Kıbrıs’ın bir Avrupa Birliği üyesi olduğunu söyledi ve “Sınırlarımızı, adanın toprak bütünlüğünü, tüm vatandaşlarımızın anayasal haklarını ve temel özgürlüklerini korumak vazgeçilmez ilkelerdir” dedi.

Syllouris, adayı yeniden birleştirme çabalarının, çeşitli zorluklarla karşı karşıya bulunulsa bile sürekli olması gerektiğini, çünkü bunun gelecek nesillere borçları olduğunu kaydetti.