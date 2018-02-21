Rum Meclis Başkanı Syllouris: Kıbrıs sorununun çözümü Türkiye’nin duruşuna bağlıdır

Rum Meclisi Başkanı Demetris Syllouris, “bellidir ki, Kıbrıs çözümü bize değil, Türkiye’nin duruşuna bağlıdır” dedi ve karşı karşıya bulunduğumuz zorlukları ele alabilmemiz için “fikir birliği ve birlik” sağlanması gerektiğine işaret etti.

EOKA’lı Yiorgos Papaverkiou’nun anısına düzenlenen özel bir ayin sırasında konuşan Syllouris, “ülkemizin çıkarlarını korumak amacıyla mücadelemize devam etmek ahlaki bir sorumluluk ve yükümlülüğümüz var” dedi.

Meclis Başkanı, devamla, 1950 ikinci yarısında İngiliz sömürgesine karşı mücadelenin kahramanlarından dersler almak gerektiğine işaret etti.

Syllouris, karşı karşıya bulunduğumuz sorunları ele almak amacıyla ve özellikle Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulmamız için taahhüt altına girmemiz ve birlik içerisinde olmaya devam etmemiz gerekir dedi.

Meclis Başkanı, Kıbrıs için mücadele edenlere karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerektiğini ifade ederek zorlukları ele almak ve Kıbrıs’ın büyümesine ve gelişmesine olumlu katkıda bulunmak gerektiğini söyledi