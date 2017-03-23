Rum Meclis Başkanı Syllouris: AB göçmenleri AB’den uzak tutuyor

Rum Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris, Avrupa Birliğinin, göçmenler krizini, üçüncü ülkeleri ekonomik açıdan destekleyerek ve göçmenleri Avrupa sınırları dışında tutarak göğüslemeyi seçmesini hoşnutsuzlukla karşıladığını dile getirdi

Syllouris bu açıklamayı, San Marino`da gerçekleştirilen 11. Küçük Avrupa ülkeleri Parlamentoları Başkanları Konferansının, jeopolitik ve insani kriz konularında küçük devletlerin rolü ve politikaları konulu tartışmalar sırasında yaptı.

Konferans, Salı akşamı ev sahipliği yapan San Marino Parlamentosu tarafından yapılan açılış töreni ve Devletin Genel Meclis Eş Başkanlar tarafından verilen resmi yemekle başladı.

Konferansa, Parlamentolar Başkanları veya Andora, Kıbrıs, İzlanda, Lichtenstein, Malta, San Marino ve Karadağ temsilcileri katıldı.

Jeopolitik ve insani kriz konularında küçük devletlerin rolü ve politikaları tartışmaları sırasında Meclis Başkanı Dimitris Syllouris, Orta Doğu`da sürekli çatışmalar sonucu doğan insanı krize, Avrupa`ya doğru artan mülteci akınlarına ve Avrupa Birliğinin bu zorluklarla etkili bir biçimde başa çıkmakta yaşadığı yetersizliğe değindi.

Syllouris, diğer ülkelerin krizin göğüslenmesi yönünde, Avrupa kararlarının uygulanmasını kabul etmemeleri nedeniyle, sorumluğun büyük bir bölümünü üstelenmeye davet edilen Yunanistan ve İtalya`ya karşı AB açısından dayanışma eksikliğini vurguladı.

Meclis Başkanı ayrıca, AB`nin, göçmenler krizini, göçmenleri konuk eden üçüncü ülkelere ekonomik destek vererek ve göçmenleri Avrupa sınırlarından uzak tutarak göğüslemeyi seçmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu da dile getirdi. Kıbrıs`ın da 1974`te böyle bir durum yaşaması ve uluslar arası toplumdan kabul ettiği cömertlik nedeniyle, ülke olarak, ihtiyacı olanları koruma yönünde gösterdiği duyarlılığa değindi.

Ekonomik krizden sonra, önceliklerin yeniden tanımlanmasını için ortaya çıkan ihtiyacın sonucu olarak, Kıbrıs`ın Orta Doğu ülkelerine yardım sunulmasına önem verdiğini vurguladı.

Bu çerçevede, mevcut kaynakların daha iyi tahsisi amacı ile, gerek insani yardım, gerekse ve en iyi uygulamaların değişimi yönünde, Avrupa`nın küçük devletleri arasında işbirliği gereksinimine değindi.

Salı günü öğleden sonra, Meclis Başkanı, konferansa katılan Karadağlı meslektaşı Ivan Brajović ile görüştü. Syllouris, görüşme sırasında, karşı tarafı, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Brajović ise ülkesindeki ekonomik ve politik durum ve Karadağ`ın Batı Balkanlardaki komşu ülkelerle ilişkiler konusunda Syllouris`e bilgi verdi.

Ayrıca, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve Karadağ`ın Avrupa süreci konusunda görüş teatisinde bulunuldu. Meclis Başkanı bu sürece desteğini ifade ederek, katılım öncesi deneyimlerini karşı tarafa sunmaya hazır olduğunu söyledi.