Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Rum Meclis Başkanı Şilluris: Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünde hem temel unsur hem de engel” Reviewed by Momizat on May 11 . Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümünde temel unsur olduğunu ancak engel olarak da durduğunu ileri sürdü. Fileleftheros ga Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümünde temel unsur olduğunu ancak engel olarak da durduğunu ileri sürdü. Fileleftheros ga Rating: 0